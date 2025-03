¿Sydney Sweeney y Glen Powell tienen un romance? Fueron vistos en una boda en medio de rumores de ruptura de la actriz con Jonathan Davino

A pesar de la atención mediática, los actores han aclarado en diversas ocasiones que su vínculo es únicamente profesional y de amistad, destacando la química que compartieron en la película "Anyone But You". Foto: composición LR/AFP.

A pesar de la atención mediática, los actores han aclarado en diversas ocasiones que su vínculo es únicamente profesional y de amistad, destacando la química que compartieron en la película "Anyone But You". Foto: composición LR/AFP.

Los rumores de un romance entre Sydney Sweeney y Glen Powell se intensificaron luego de que ambos fueran vistos en la boda de la hermana del actor en Dallas, Texas. Este encuentro no pasó desapercibido para los medios y seguidores, especialmente en un contexto de especulaciones sobre el estado de la relación de Sweeney con su prometido, Jonathan Davino. El evento familiar, donde ambos actores coincidieron, ha sido el centro de atención, avivando las dudas sobre la verdadera naturaleza de su vínculo.

La situación ha generado mucha expectación, pues las apariciones públicas de Sweeney y Powell en los últimos meses no han hecho más que alimentar los rumores de un posible romance. Sin embargo, la actriz de ‘Euphoria’ y el actor de ‘Top Gun: Maverick’ han sido enfáticos en sus declaraciones al respecto, sugiriendo que su relación es estrictamente profesional y de amistad.

Sydney Sweeney y Glen Powell avivaron rumores de romance en la boda de la hermana del actor

Sydney Sweeney y Glen Powell asistieron a la boda de la hermana de Powell, Leslie, celebrada en Dallas el pasado fin de semana. A pesar de que su presencia conjunta fue suficiente para que muchos medios especularan sobre un posible romance, un informante cercano a los actores comentó a TMZ que la situación no era más que una muestra de su amistad, pues no fueron como pareja. Según el mismo informante, Sweeney ha sido amiga de la familia Powell durante años, especialmente de su hermana, lo que explica su asistencia al evento.

Los actores asistieron a una boda en Texas el fin de semana. Foto: X @ sydglenx

Del mismo modo, Sweeney confirmó su presencia en la boda con varios meses de anticipación. Los rumores sobre la relación entre los actores comenzaron en 2023, durante la promoción de su película ‘Anyone But You’, una comedia romántica que encendió las especulaciones debido a la evidente química entre ambos en pantalla. A lo largo de la campaña, se reportó que los actores jugaron con la idea de un posible romance para aumentar el interés en la película.

¿Qué han dicho los actores sobre los rumores de una relación romántica?

En entrevistas previas, tanto Sydney Sweeney como Glen Powell han abordado los rumores sobre un posible romance. En una entrevista con The New York Times en abril de 2024, Powell comentó sobre la química que compartieron en Anyone But You, señalando que ambos se divirtieron mucho durante el rodaje y, en cierto momento, decidieron aprovechar esa química fuera de la pantalla para mantener el interés del público en la película. “Lo que hace que una comedia romántica funcione son la diversión y la química, y Sydney y yo teníamos una química increíble”, explicó Powell.

Por su parte, Sweeney no tardó en explicar el proceso detrás de la creación de esta narrativa. Según la actriz, se aseguró de que su equipo de marketing y distribución estuviera involucrado en las estrategias para mantener viva la especulación. “Quería asegurarme de que estuviéramos teniendo una conversación constante con el público mientras promocionábamos la película”, declaró Sweeney, destacando lo bien que resultó este enfoque para la promoción del filme.

Sydney Sweeney cancela su boda con Jonathan Davino y fans reaccionan

Mientras tanto, los rumores sobre la relación de Sweeney con su prometido, Jonathan Davino, también han estado en el centro de atención. A principios de marzo de 2025, se especuló que la actriz había cancelado su boda con Davino, luego de que desapareciera una foto de ellos compartiendo un beso en sus redes sociales. La imagen, que había sido publicada en las festividades de Año Nuevo, fue eliminada, lo que despertó inquietudes sobre el estado de su compromiso.

Sydney y Jonathan han mantenido en gran medida su relación en privado, y la actriz solo hizo algún comentario ocasional. Foto: People.com

Fuentes cercanas a la pareja, sin embargo, han indicado que, aunque Sweeney y Davino enfrentan algunos problemas importantes en su relación, no están completamente separados. La pareja habría decidido suspender temporalmente los planes de boda para centrarse en resolver “grandes problemas” en su relación. “Las cosas no van bien, pero no han tirado la toalla”, comentó una fuente cercana. Los seguidores de la actriz siguen atentos a cualquier nueva señal sobre su futuro con el productor, mientras que el público continúa especulando sobre su aparente cercanía con Glen Powell.