Feriado 31 de marzo en EEUU: qué estados descansan por el Día de César Chávez y cuál es su importancia

Un feriado en honor a la lucha por los derechos laborales, cada 31 de marzo, diversas regiones de Estados Unidos conmemoran el Día de César Chávez, una fecha establecida para rendir homenaje al activista mexicano-estadounidense que dedicó su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas. Este reconocimiento no solo destaca su legado, sino que también promueve la reflexión sobre las condiciones laborales y los derechos civiles en el país.

Si bien el Día de César Chávez no es un feriado federal, algunos estados han decidido declararlo como un día no laborable, permitiendo que empleados gubernamentales y escolares tengan descanso oficial. En otras regiones, aunque no se otorga el día libre, se realizan actividades conmemorativas y educativas para recordar su impacto en la historia laboral de EE.UU.

¿Quién fue César Chávez y por qué se le honra con un día feriado en Estados Unidos?

César Chávez fue un líder sindical y activista de origen mexicano que, junto con Dolores Huerta, fundó la Unión de Trabajadores Campesinos (UFW). Su lucha se centró en mejorar las condiciones laborales de los agricultores, promoviendo el uso de la protesta pacífica y la huelga como herramientas de cambio.

A lo largo de su vida, Chávez encabezó movimientos en defensa de los derechos de los campesinos, exigiendo mejores salarios, condiciones dignas de trabajo y la eliminación de prácticas abusivas en el sector agrícola. Su legado ha sido reconocido a nivel nacional, llevando a la proclamación del 31 de marzo como un día para honrar su incansable labor.

¿Qué estados de Estados Unidos reconocen el 31 de marzo como feriado en honor al Día de César Chávez?

En la actualidad, varios estados han establecido el Día de César Chávez como un feriado oficial, lo que implica el cierre de oficinas gubernamentales, bancos y escuelas. La lista incluye:

Arizona: cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas.

cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas. California: cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas.

cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas. Colorado: feriado opcional.

feriado opcional. Michigan: cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas.

cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas. Minnesota: cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas.

cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas. Nuevo México: cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas.

cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas. Texas: feriado opcional.

feriado opcional. Utah: feriado opcional.

feriado opcional. Washington: reconocido.

reconocido. Wisconsin: cierran oficinas gubernamentales, bancos y escuelas. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Por otro lado, estados como Colorado, Texas, Utah y Washington han optado por reconocer la fecha como un feriado opcional, lo que significa que algunas instituciones pueden permanecer abiertas según sus propias políticas. A medida que crece el reconocimiento de la labor de Chávez, más entidades educativas y gubernamentales consideran incluir este feriado en sus calendarios oficiales.