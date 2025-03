Erik Per Sullivan revela por qué no interpretará a Dewey en el regreso de 'Malcolm el de en medio'

En su reemplazo estará el actor Caleb Ellsworth-Clark, conocido por su aparición en la película "Spiral: From the Book of Saw". Foto: lr composición/IMdb.

En su reemplazo estará el actor Caleb Ellsworth-Clark, conocido por su aparición en la película "Spiral: From the Book of Saw". Foto: lr composición/IMdb.

Malcolm el de en medio, la popular comedia que retrataba las peripecias de una familia disfuncional, regresa con una nueva temporada que promete seguir cautivando a generaciones de fanáticos. Sin embargo, la noticia de que el actor que le dio vida a Dewey no estará presente ha dejado a muchos seguidores desconcertados.

El regreso de Malcolm el de en medio ha causado gran revuelo entre los fanáticos que siguen la serie desde su transmisión original en la década de los 2000. Con un elenco casi intacto, la noticia de la ausencia de Erik Per Sullivan, quien dio vida a Dewey Wilkerson, ha generado una ola de preguntas. Aunque muchos esperaban ver nuevamente a este entrañable personaje en la pantalla, el actor reveló las razones de su retiro y lo que esto implica para la historia que se retoma después de tantos años.

¿Por qué Erik Per Sullivan no aparecerá en el regreso de 'Malcolm el de en medio'?

El actor Erik Per Sullivan, conocido por interpretar a Dewey Wilkerson, el menor de los hermanos en Malcolm el de en medio, ha aclarado en varias entrevistas que no participará en la nueva versión de la serie debido a su retiro del mundo de la actuación. Tras haber pasado casi 15 años fuera del foco mediático, Sullivan no ha mostrado interés en retomar su carrera en el entretenimiento.

Durante una reciente entrevista, el actor explicó que su última participación profesional fue en 2010, en la película Twelve, y desde entonces ha elegido una vida más alejada de la fama. Este alejamiento de los reflectores, según el propio Sullivan, se debió a su deseo de enfocarse en su vida personal y académica. En este sentido, la decisión de no regresar a la serie responde más a su necesidad de mantener esa vida privada que a cuestiones relacionadas con el guion o su relación con los compañeros de la serie.

¿Quiénes regresarán al elenco de 'Malcolm el de en medio'?

Aunque la ausencia de Dewey marca un vacío importante en la trama, el regreso de Malcolm el de en medio mantiene a varios miembros clave del elenco original, quienes retomarán sus papeles y continuarán la historia familiar. Bryan Cranston, quien interpretó a Hal, el patriarca de la familia Wilkerson, y Jane Kaczmarek, en el papel de Lois, madre de los chicos, son algunos de los nombres que volverán a interpretar a sus icónicos personajes.

A pesar de los múltiples regresos anunciados, en el lugar de Per Sullivan, estará el actor Caleb Ellsworth-Clark, reconocido por su participación en la película "Spiral: From the Book of Saw", quien asumirá el papel. Además, se sumará al reparto un nuevo personaje: una hermana que será parte de la familia Wilkerson, lo que podría abrir la puerta a nuevas dinámicas y situaciones que seguro encantarán a los seguidores.

Los detalles del regreso de Malcolm el de en medio también incluyen el enfoque en la vida adulta de Malcolm, quien será ahora un hombre casado con hijos. La serie, que originalmente se caracterizó por su aguda crítica a la vida familiar y el retrato cómico de los conflictos cotidianos, promete mantener esa esencia, pero evolucionada a las nuevas circunstancias de sus personajes.