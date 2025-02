Hollywood está de luto: encuentran muerto a Gene Hackman junto a su esposa en Nuevo México

Hollywood amaneció con una lamentable noticia. El icónico actor Gene Hackman, de 95 años de edad, ganador de dos Óscar, y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, fueron hallados muertos la tarde del miércoles en su casa en Santa Fe, Nuevo México, según informó el sheriff del condado, Adan Mendoza, al medio Santa Fe New Mexican.

"Podemos confirmar que tanto Gene Hackman como su esposa fueron encontrados muertos en su residencia de Sunset Trail (...) Se trata de una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya habido ningún delito", declaró. Las autoridades también confirmaron la muerte del perro de la pareja.

El reconocido actor Gene Hackman, alejado de las cámaras desde 2004, fue encontrado muerto junto a su esposa en su residencia de Sunset Trail, Nuevo México. Las autoridades locales también confirmaron el fallecimiento del perro de la pareja. La policía local ha declarado que no existen indicios inmediatos de que se tratara de un crimen. No obstante, no se ha proporcionado información sobre las causas de muerte.

Hackman ganó el Oscar al mejor actor por su papel de Jimmy "Popeye" Doyle en el thriller de William Friedkin "The French Connection" (1971), y otro al mejor actor de reparto por interpretar a Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood "Sin perdón" (1992). Sus otros papeles nominados al Oscar fueron en la película "Bonnie and Clyde" (1967); como Buck Barrow, en "Nunca canté para mi padre" (1970), y como agente en "Mississippi Burning" (1988).

Hollywood de luto: Gene Hackman, el icónico actor de "Superman", muere a los 95 años. Foto: AFP

El actor alejado de las cámaras que seguía siendo la estrella de Hollywood

Gene Hackman se había alejado de las cámaras desde 2004. En una declaración para el medio Reuters, la estrella de Hollywood afirmó que no actuaría más, a pesar de que no iba a haber un anuncio oficial. Antes de su fallecimiento, el intérprete de "The French Connection" se dedicaba a escribir novelas y pintar cuadros en su localidad.

"En los últimos años, me han dicho que no lo diga, en caso de que surja algún papel realmente maravilloso, pero realmente no quiero hacerlo más (..) Me formaron para ser actor, no una estrella. Me formaron para interpretar papeles, no para tratar con la fama, los agentes, los abogados y la prensa", sentenció Hackman

Según las autoridades, no hay indicios inmediatos del fallecimiento de Gene Hackman, aunque la investigación sigue en curso. Foto: AFP

El periodista que quería ser actor: ¿quién fue Gene Hackman?

Nacido en la ciudad de San Bernardino, California (EE. UU.), Eugene Allen Hackman, más conocido como Gene Hackman, nació el 30 de enero de 1930. Se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos después de mentir sobre su edad a los 16 años y sirvió durante cuatro años y medio. Estudió periodismo y producción de televisión en la Universidad de Illinois, pero decidió regresar a California para perseguir su sueño de ser actor.

En 1963, en Nueva York, Hackman actuó en producciones fuera de Broadway (entre ellas, en la comedia ‘Any Wednesday’ del Music Box Theatre) y en papeles menores en televisión. Sin embargo, no fue hasta los 70 cuando se convirtió en el protagonista del detective neoyorquino Jimmy ‘Popeye’ Doyle en ‘The French Connection’, que se volvió un intérprete reconocido.

El aclamado actor interpretó más de 100 papeles, incluido el supervillano Lex Luthor en las películas de Superman protagonizadas por Christopher Reeve en los años setenta y ochenta. Su legado seguirá impactando en el cine de Hollywood.