Quién era Betsy Arakawa: fue hallada sin vida junto al cuerpo del reconocido actor de Hollywood Gene Hackman

El reconocido actor Gene Hackman, ganador de dos premios Óscar, perdió la vida el miércoles 26 de febrero a los 95 años en su residencia en Santa Fe, Nuevo México. Junto a él, fueron encontrados sin vida Betsy Arakawa, de 63 años, y su perro.

De acuerdo con información del Santa Fe New Mexican, la oficina del sheriff del condado, encabezada por Adan Mendoza, indicó que no se han encontrado señales de circunstancias sospechosas en el fallecimiento. Sin embargo, no se ha revelado ni la causa de la muerte ni el momento exacto en que ocurrió.

¿Quién era Betsy Arakawa, la mujer que fue hallada muerta junto a Gene Hackman?

Mientras avanzaba en su carrera como pianista clásica, Arakawa trabajó a medio tiempo en un gimnasio, lugar que tuvo un papel clave en su historia con Hackman. Según reportó The New York Times, fue en un gimnasio en California donde la pianista y el actor se conocieron. Aunque la pareja de esposos no tuvo hijos biológicos, Arakawa asumió el papel de madrastra de los tres hijos que Hackman tuvo con Maltese: Christopher Allen, Leslie Anne y Elizabeth Jean.

Hackman y Arakawa formaron un matrimonio reconocido por la vida tranquila que llevaron en Santa Fe, donde construyeron una casa a su medida, destacada en 1990 por Architectural Digest. De acuerdo con el arquitecto Stephen Samuelson, la propiedad, que databa de los años 50 y se encontraba en estado de abandono, fue transformada con la colaboración de Arakawa en un hogar moderno que integraba elementos de los estilos pueblo, colonial y barroco español.

Hackman y Arakawa en 2024. Foto: Gtres.

Reservada en su vida personal, la esposa del renombrado actor no mantenía presencia en redes sociales ni ofrecía entrevistas sobre su privacidad. Por su parte, Hackman mencionó en el año 2000 que vivir en Santa Fe les permitió disfrutar de una vida alejada del ojo público y del ruido mediático.

Hackman y Arakawa disfrutaban de "las historias sencillas"

La pareja compartió su hogar con varias mascotas a lo largo de los años, incluyendo dos pastores alemanes. En 1999, sumaron un tercer perro a la familia, un animal que Hackman encontró durante el rodaje de 'The Replacements' en Baltimore. En honor a él mismo y a su compañero de reparto, Keanu Reeves, el actor decidió nombrar al perro "Gene".

Gene Hackman y Betsy Arakawa en junio de 1993. Foto: AP.

Según People, en 2020, Hackman ofreció una entrevista a Empire en la que dejó entrever parte de su rutina con Arakawa. El actor reveló que ambos disfrutaban ver los DVD que su esposa alquilaba con regularidad. "Nos gustan las historias sencillas que consiguen producir algunas de las pequeñas películas de bajo presupuesto", comentó. Esta costumbre formaba parte de sus noches de viernes, una tradición sencilla y alejada del glamour de Hollywood.

Si bien en algunas entrevistas Hackman compartió detalles de su vida con Arakawa, como su gusto por los maratones de comedia o su preferencia por las producciones independientes, siempre se mantuvo fiel a su estilo de vida discreto y apartado del escrutinio público.