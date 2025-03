En medio de las polémicas declaraciones de Marisol sobre Ethel Pozo, quien insinuó que la hija de Gisela Valcárcel había conseguido su lugar en la televisión gracias a la influencia de su madre, Christian Domínguez no dudó en defender a su excompañera de 'América hoy'. El cantante dejó en claro que los logros de Ethel no deben ser desmerecidos y resaltó el esfuerzo y la preparación de la conductora.

Estos ataques de la 'Faraona' se produjeron luego de las críticas que Janet Barboza y Ethel Pozo dirigieron hacia ella, tras la difusión de conversaciones con Christian Cueva. La revelación de ese vínculo personal generó comentarios y críticas, lo que motivó a Marisol a arremeter contra Pozo, sugiriendo que ella había tenido privilegios debido a su apellido.

Christian Domínguez defiende a Ethel Pozo

El líder de la Gran Orquesta Internacional respondió con firmeza a las críticas públicas de Marisol, quien sugirió que Ethel Pozo debía su éxito a su madre. El cantante subrayó que la hija de Gisela Valcárcel ha trabajado incansablemente para alcanzar su lugar en la televisión. “No voy a permitir que le falten el respeto a Ethel. Siempre he dicho que no le regalaron un programa, ella estudió y se preparó”, expresó Domínguez en declaraciones a Trome.

“Es lamentable que por tener un apellido muy poderoso, tengan que decir que su mamá le dio el programa. Ethel Pozo ha estudiado, se ha preparado, y eso no debe ser desmerecido”, agregó. Además, Christian Domínguez hizo una comparación entre su propio camino en la televisión y el de Pozo, dejando claro que, a diferencia de él, Ethel ha seguido una formación académica sólida. "A ella no le han regalado nada, ella ha estudiado comunicaciones, no es empírica, empírico, soy yo (en la conducción)", indicó.

¿Qué dijo Marisol sobre la hija de Gisela Valcárcel?

Marisol no dudó en lanzar fuertes comentarios en contra de Ethel Pozo durante un reciente concierto. Con un tono irónico, la cantante de cumbia manifestó su desacuerdo con el éxito de Pozo, insinuando que ella había sido favorecida por Gisela Valcárcel.

“A Ethel, qué suerte la tuya de haber tenido a una madre trabajadora que te haya dado un programa. Yo no tuve esa suerte, porque yo tuve que trabajar desde pequeña para tener lo que yo tengo ahora. Dale gracias a tu linda madre que te dio un programa”, expresó Marisol, lo que generó la ovación del público presente.