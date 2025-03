Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya no publican contenido juntos desde febrero. Foto: Composición LR/América

Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya no publican contenido juntos desde febrero. Foto: Composición LR/América

Desde hace algunas semanas, los seguidores de Rodrigo Cuba y Ale Venturo notaron un detalle que no pasó desapercibido: la empresaria no aparece en las publicaciones del futbolista desde el 14 de febrero. La ausencia de contenido en pareja ha desatado fuertes rumores de una posible separación.

La relación entre el popular ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo comenzó a finales de 2021 y, en setiembre de 2022, anunciaron públicamente que esperaban a su primera hija juntos. Desde entonces, se mostraban unidos en redes sociales, compartiendo su día a día, videos divertidos y transmisiones en vivo. Sin embargo, esa dinámica se ha detenido sin ninguna explicación oficial.

Rodrigo Cuba responde con frialdad a seguidora que le preguntó por Ale

En las últimas semanas, Rodrigo Cuba ha publicado videos en sus redes sociales interpretando canciones con letras sugerentes sobre la soltería. “Para ti estoy soltero y quiero repetirlo una vez más”, se escucha en una de las grabaciones, lo que muchos interpretaron como un mensaje indirecto sobre su situación sentimental. En otra publicación, canta: “Tentaciones como tú merecen pecados como yo”, lo que también generó especulaciones.

Ante esta ola de comentarios, una usuaria decidió consultarle directamente: “¿Y Ale? Sin ella no”. La respuesta del futbolista fue breve y tajante: “Entonces anda a su cuenta”, lo que generó aún más suspicacias entre los seguidores de la pareja.

Otros internautas no tardaron en expresar su preocupación por la aparente distancia entre ambos. “Con la canción confirma, dice ‘estoy soltero’”, escribió una usuaria. Otro comentario decía: “Parece que se peleó con la bella Ale, si es así, qué lástima, hacen bonita pareja. No deberían pelearse nunca por su hijita. Dios los guie y sean felices”. También se sumaron preguntas directas como: “¿Te separaste de Ale? Ya no suben fotos ni contenido juntos”.

Hasta el momento, ni Ale Venturo ni Rodrigo Cuba han confirmado una ruptura. No obstante, el silencio de ambos y la falta de apariciones juntos alimentan los rumores. En redes, los usuarios continúan preguntándose si la pareja atraviesa una crisis o si simplemente se trata de un distanciamiento temporal.