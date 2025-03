La trágica muerte del cantante Paul Flores, víctima de extorsionadores, ha generado una ola de conmoción en todo el Perú, provocando protestas en su memoria. Después de más de nueve días de luto, su colega Irvin Saavedra de Armonía 10 compartió un emotivo mensaje en el que expresa su profundo sentimiento de pérdida y añoranza por su amigo.

Previamente Irvin Saavedra emitió un comunicado, solicitando respeto por la memoria de Paul Flores y pidiendo que no se lucre con su imagen sin la autorización de la familia. Destacó que ningún evento o programa ha contactado a la familia para solicitar permiso o ofrecer una compensación por el uso de su imagen, lo que considera una falta de respeto. ​

El mensaje de Irvin Saavedra a ‘El Ruso’

En su cuenta de Instagram, Irvin Saavedra decidió dedicarle un emotivo mensaje a Paul Flores, tras más de 9 días de duelo. El cantante de Armonía 10 resaltó la amistad que tuvo con ‘El Ruso’, señalando que ahora es el ‘ángel’ que los acompaña.

“Hoy fue el noveno día en el que estuvimos los tuyos, intentando contener el dolor de no tenerte en vida. Te llevaremos siempre en nuestros corazones; serás la fuerza que me ayude a seguir cantando. Gracias, Ruki Paduki, por todo lo que has hecho por mí en vida y por lo que seguirás haciendo desde el cielo, ahora como nuestro ángel”, señaló al inicio.

Asimismo, Irvin Saavedra resaltó que antes de la muerte de Paul Flores, tuvo la oportunidad de agradecerle por todo el apoyo que le brindó en Armonía 10.

“Le doy gracias al cielo porque, hasta días antes, tuve la oportunidad de agradecerte por todo, entre lágrimas y amigos. Hoy, más que nunca, te extraño y espero encontrar las fuerzas para recordarte con alegría, y que las lágrimas puedan parar. Siempre con nosotros”, fue como concluyó en su mensaje.

Emotiva publicación que realizó Irvin Saavedra, cantante de Armonía 10. Foto: Instagram

El comunicado de Armonía 10

Este viernes 28 de marzo, la orquesta Armonía 10 confirmó que volverá a los escenarios, tras un breve periodo de pausa tras la muerte del cantante Paul Flores.

“Hoy, con el corazón lleno de fuerza y determinación, llega el momento de seguir adelante, porque sabemos que esto es lo que hubiera querido nuestro Rusito. Queremos agradecer su paciencia y apoyo incondicional, porque ustedes, nuestro público, son nuestra fuerza. Gracias por sus mensajes de aliento, por su cariño y por cada acción que han tenido que nos han hecho sentir su respaldo. Pronto les contaremos nuestras próximas novedades”, especificaron en su comunicado.