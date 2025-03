La muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ha conmocionado a la industria musical peruana. El cantante, reconocido por su potente voz y carisma en el escenario, recibió el último adiós de familiares, amigos y colegas el pasado 19 de marzo. Sin embargo, en medio del luto, la polémica se encendió cuando Leslie Shaw alzó la voz para denunciar que algunos artistas acudieron al velorio solo para aparecer en los medios de comunicación.

A través de una transmisión en vivo en TikTok, la intérprete de 'Faldita' expresó su molestia por la presencia de ciertas figuras del espectáculo que, según ella, se aprovecharon del momento para captar la atención de la prensa. Además, lamentó que estos mismos personajes no asistieran a la misa en honor a Paul Flores, cuestionando la verdadera intención de su presencia en el velorio.

Leslie Shaw arremete contra artistas

Indignada, Leslie Shaw dejó entrever que algunos cantantes no acudieron al velorio de Paul Flores por respeto o cariño, sino por exposición mediática. Sin mencionar nombres, criticó que ciertas figuras públicas aprovecharon la presencia de la prensa para dar declaraciones, pero evitaron la misa en su memoria.

"Y fueron artistas a figuretear al velorio, al entierro, haciendo conferencia de prensa como si fuera qué cosa. Indignada estoy, y mejor no digo nombres, pero… ¡Nada que ver, hijito! ¿Qué hacía ahí en Piura? No sé, ¿fue a la misa? ¡No fue a la misa!", expresó con evidente molestia en su transmisión en TikTok.

En redes sociales, varios usuarios interpretaron sus palabras como una indirecta hacia Álvaro Rod, aunque la cantante no confirmó ningún nombre. "¿Por qué sí fuiste donde estaba la prensa en la casa de Paul y no fuiste a la misa? Si estabas en Piura, ¿Por qué? De verdad que la gente se pasa de fría, ya me molesté, tenía que decirlo y lo dije, menos mal que yo no le busco la patería a nadie. A mí no me interesa quedar bien con nadie, ni con artistas, ni con nadie, no me importa", sentenció Leslie Shaw.