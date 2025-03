La muerte de Paul Flores, integrante de la orquesta Armonía 10, ha desatado una serie de controversias y especulaciones. En medio del dolor por su partida, un 'vidente' en redes sociales acusó públicamente a Charly Carmona y a Dino Sánchez de estar involucrados en el asesinato, alegando que ambos actuaron por envidia hacia Flores. Este señalamiento provocó una oleada de amenazas hacia los músicos, especialmente contra Carmona, quien decidió romper su silencio y responder a las acusaciones de manera tajante.

Carmona, en una reciente entrevista, expresó que al principio creyó que las acusaciones eran una broma, pero conforme la situación se intensificó y las amenazas se multiplicaron, optó por tomar medidas legales. El cantante de Armonía 10 defendió su amistad con Paul Flores y destacó que nunca estaría involucrado en algo tan trágico.

'Vidente' se disculpa con Charly Carmona

Ante la reacción de Charly Carmona y el creciente malestar de la opinión pública, el "vidente" decidió ofrecer una disculpa pública en su cuenta de TikTok. En un extenso video, el creador de contenido aclaró que nunca tuvo la intención de señalar a Carmona como responsable directo del asesinato de Paul Flores. "Soy vidente, de 100 pronósticos, acertamos 98. Siempre he dicho que el único que sabe todo es Dios, y me puedo equivocar", dijo en el video.

Se justificó diciendo que, según sus lecturas de cartas, Charly Carmona y Dino Sánchez estuvieron involucrados de alguna manera, aunque no de forma literal. "Yo no dije que tú agarraste un arma de fuego, aparece en todas las tiradas (de cartas) que estás involucrado, quizás de mente, quizás del corazón, de palabra, no lo sé", comentó.

Finalmente, el 'vidente' expresó su arrepentimiento por las amenazas dirigidas hacia Charly Carmona y su familia. "No estoy de acuerdo con que se esté amenazando a Charly y a su familia, es por eso que decidí eliminar todos los videos y ofrezco una disculpa pública, porque mi intención tampoco es que vayan en contra tuya y en contra de tu familia. No pretendo tener la verdad absoluta, lo quito porque eres un ser humano y mereces respeto. Pido que no lo estén amenazando", comentó.