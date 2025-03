Leslie Shaw conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje dedicado a su amigo Paul Flores, exintegrante de la agrupación Armonía 10. La cantante, conocida por temas como 'Pendejerete', utilizó sus redes sociales para expresar el profundo dolor que siente por la partida de su compañero.

A pesar de que la cantante no asistió a la marcha por la paz realizada el 28 de marzo, la artista se manifestó de manera especial en redes sociales al compartir un mensaje en el que expresa el profundo dolor por la partida de Paul Flores.

Leslie Shaw y el mensaje emotivo que compartió en memoria de Paul Flores

Leslie Shaw, junto a Irvin David Saavedra y Dino Sánchez, miembros de Armonía 10, manifestaron su profunda tristeza al compartir un emotivo mensaje dedicado a Paul Flores, tras cumplirse el novenario por el fallecimiento del querido cantante.

"Amigo, más que eso, hermano. Hoy fue el noveno día en el que estuvimos los tuyos, intentando contener el dolor de no tenerte en vida. Te llevaremos siempre en nuestros corazones; serás la fuerza que me ayude a seguir cantando. Gracias, Ruki Paduki, por todo lo que has hecho por mí en vida y por lo que seguirás haciendo desde el cielo, ahora como nuestro ángel", se lee en el mensaje.

Dedicatoria a Paul Flores. Foto: Instagram

¿Por qué Leslie Shaw no asistió en la segunda marcha por la paz?

Leslie Shaw decidió no asistir a la segunda marcha por la paz realizada el 28 de marzo, ya que consideró que la convocatoria no reflejaba el verdadero espíritu de apoyo ciudadano. A través de una transmisión en TikTok, la cantante explicó que la primera marcha fue la que realmente contó con la participación de personas afectadas por la situación del país, mientras que la segunda movilización estaría llena de figuras públicas que solo buscaban protagonismo.

"Yo no voy a marchar el 28 porque el 28 va a ir puro figureti y yo no quiero ir a tomarme foto con esa gente, la verdad que cero ganas. Yo ya fui a la primera marcha, a la que fue la gente realmente afectada, que somos todos los peruanos. Yo en ningún momento sabía que era una marcha de artistas que no se deciden", expresó.