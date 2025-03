A pocas semanas de su boda con Said Palao, Alejandra Baigorria enfrenta un duro golpe legal. La empresaria y ex chica reality fue sancionada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) con una multa de S/251.450. La sanción responde a la promoción encubierta del juego de apuestas 'Minas o Mines de Meexbet' en sus redes sociales, sin la debida advertencia sobre riesgos de ludopatía.

A pesar del escándalo, Alejandra Baigorria se mantiene firme en sus planes matrimoniales. En una reciente entrevista, confirmó que el evento se llevará a cabo sin cambios y destacó que está trabajando junto a su equipo para que todo salga perfecto.

Alejandra Baigorria confirma su boda con Said Palao

El 28 de marzo, Alejandra Baigorria dejó en claro que su boda con Said Palao sigue adelante. “Estoy con muchas emociones encontradas, por aquí y por allá. Estoy tan ocupada. A veces no me doy cuenta de qué siento, pero cuando me echo en mi cama siento una ansiedad en el pecho”, expresó en una entrevista.

Baigorria detalló que ha delegado gran parte de la organización a su wedding planner, pero sigue atenta a cada detalle. “Aunque siempre aparecen inconvenientes, todo se está resolviendo (...) Yo para todo la llamo, pero ella me dice que me relaje porque tiene todo controlado”, comentó. Uno de los elementos más llamativos de la boda será su torta, una estructura de tres metros con más de 500 orquídeas hechas a mano.

Además, la empresaria reveló que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sería el encargado de oficiar la ceremonia civil, lo que ha generado aún más expectativa sobre el evento.

Alejandra Baigorria fue multada por Indecopi

Indecopi sancionó a Alejandra Baigorria tras determinar que promocionó el juego de apuestas en 47 historias de Instagram sin indicar que se trataba de publicidad. Además, omitió incluir la advertencia obligatoria sobre los riesgos de la ludopatía, en incumplimiento de la Ley 31557.

Según la entidad reguladora, la exchica reality vulneró el principio de autenticidad, que exige que toda publicidad sea claramente identificable. La multa de S/251.450 busca sentar un precedente sobre el cumplimiento de las normas publicitarias en redes sociales. El caso ha generado un intenso debate en redes, mientras la influencer se enfoca en su boda y evita responder directamente sobre una posible apelación.