Las recientes declaraciones de Macarena Vélez en 'El valor de la verdad' siguen causando revuelo en redes sociales. La exchica reality sorprendió a todos con detalles inéditos sobre su vida amorosa, especialmente sobre su relación con Said Palao, con quien compartió momentos en 'Combate'. La confesión de la modelo sobre su vínculo con el conocido deportista ha dejado a muchos sorprendidos, pero lo que más ha captado la atención es un video antiguo que se ha viralizado en TikTok.

En este emotivo video, Said Palao no pudo contener las lágrimas al recibir una sorpresa romántica de Macarena Vélez en su cumpleaños. En un gesto de total vulnerabilidad, el 'Samurai' le confesó su amor en vivo, dejando claro lo profundo de sus sentimientos por la que fue su primera enamorada oficial. Las imágenes han tocado el corazón de miles, reviviendo un capítulo del pasado días antes de la boda entre Alejandra Baigorria y el judoca peruano.

Said Palao se quebró al confesarle todo su amor a Macarena Vélez

El emotivo momento que protagonizó Said Palao en el set de 'Combate' aún resuena en la memoria de los fans que fueron testigos de su vulnerabilidad. Macarena Vélez sorprendió al chico reality con una romántica canción por su cumpleaños, un gesto que desbordó de amor y complicidad. Mientras ambos se fundían en abrazos y besos, la química entre ellos era inconfundible y muchos han comparado estas imágenes con otras donde se ve al 'Samurai' con Alejandra Baigorria, su actual prometida, sin embargo, usuarios en redes aseguran no verlo tan enamorado.

Con una sonrisa y la voz quebrada, Said Palao no dudó en expresar públicamente lo que sentía por Macarena: "Me alegra bastante porque Macarena siempre es superdetallosa conmigo, siempre tiene esas cositas que a mí me gustan y que han hecho que me enamore de ella". Con la emoción a flor de piel, continuó: "Es un sentimiento muy especial el que siento por ella, único, con la única chica que he sentido algo especial. Me encantó la sorpresa".

Pero lo más impactante fueron sus últimas palabras, dichas entre lágrimas: "El sentimiento que tengo por Macarena es el más grande, el más especial del mundo. La quiero mucho, la adoro y podría decir que también te amo". Este conmovedor momento se viralizó aún más tras las recientes declaraciones de Macarena sobre su relación con Said y en medio de la cercanía de la boda de Palao con Alejandra Baigorria, que se celebrará el próximo 26 de abril.