Said Palao y Alejandra Baigorria se encuentran ultimando los detalles para su esperada boda, que se llevará a cabo en el mes de abril. La pareja, que ha compartido varios momentos de su relación con el público, está lista para dar el siguiente paso en una ceremonia que promete ser inolvidable.

Durante su reciente aparición en el programa 'Mande quien mande', Alejandra Baigorria compartió algunos detalles de su próxima boda. La empresaria dejó a todos sorprendidos al anunciar que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, será el encargado de oficiar la ceremonia civil. Asimismo, explicó que la decisión se dio luego de que el propio alcalde se ofreciera para asumir este importante rol.

Alejandra Baigorria revela que el alcalde de Lima la casará

Este viernes 28 de marzo, Alejandra Baigorria fue invitada al programa 'Mande quien mande' y participó en la divertida sección "verdad o mentira", donde reveló detalles sobre su próxima boda con Said Palao.

En un momento, María Pía Copello le preguntó si era cierto que el alcalde de Lima la casaría por civil, sorprendiendo a los conductores Mario Hart y Carlos Vílchez, así como a los demás invitados. Ante esto, Alejandra confirmó que Rafael López Aliaga será quien oficie su ceremonia, y explicó que el alcalde la conoce, además de tener una relación cercana con su padre, Sergio Baigorria, quien es alcalde de Chaclacayo.

Según comentó Alejandra Baigorria, fue el propio López Aliaga quien se ofreció para formar parte de este importante momento. "Sí, me va a casar. Como todo va ser en el centro de Lima. Mi papá lo conoce, se conocen, y él también me conoce. Él se ofreció", explicó la empresaria de Gamarra.

Alejandra Baigorria responde a las revelaciones de Macarena Vélez

Alejandra Baigorria rompió su silencio tras las declaraciones de Macarena Vélez, defendiendo tanto su relación con Said Palao como su versión de lo que sucedió antes de que se hicieran pareja. En una entrevista con 'Amor y fuego', la empresaria señaló que no busca profundizar en los detalles de lo ocurrido, pero enfatizó que tanto ella como la familia de Said están al tanto de la verdadera historia detrás de los hechos.

"No es un tema en el que quiera meterme, porque no me corresponde y sé que Said jamás lo va a decir, lamentablemente. Yo no soy quién para decirlo, tampoco considero que deba ser yo quien lo diga. Pero, ella sabe la verdad de las cosas, la familia de ellos sabe y vivieron lo que realmente pasó y hay que asumir también cuando uno se equivoca", comentó la 'Gringa de Gamarra'.

Asimismo, Alejandra Baigorria hizo un llamado a Macarena Vélez para que asuma la responsabilidad por sus declaraciones, destacando que Said Palao cuenta con el respaldo de su familia. "Espero que ella asuma su responsabilidad de lo que ha dicho y hecho, porque hay una familia detrás de Said, que es una persona con muchos valores y ha sido educado por una madre increíble", finalizó.