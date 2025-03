Según lo que contó Macarena Vélez en ‘El valor de la verdad’, recién empezó a salir con Juan Ichazo mucho después que él se separara de Johana Cubillas, a pesar de que legalmente aún siguen casados. La modelo fue tajante cuando le preguntaron si se había metido en la relación, ya que lanzó un tajante: “No”.

Este domingo 23 de marzo, Macarena Vélez se sinceró por completo y reveló detalles de su vida sentimental, como su pasada relación con Said Palao. Asimismo, la influencer aprovechó para asegurar que no se involucró en el matrimonio de su actual pareja, Juan Ichazo. “Nos separamos en diciembre y luego en enero. Conocí a Macarena en febrero”, respondió el argentino sobre el tema.

Macarena Vélez prefiere no responderle a la ‘Nena’ Cubillas

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Macarena Vélez dejó en claro que no responderá temas sobre Johana Cubillas, para no seguir generando más polémica. “La verdad sé quién es (...) respeto mucho lo que pueda decir, pero no quiero entrar en su juego y no soy nadie para juzgar”, señaló al ser consultada si se había ‘metido’ en la relación de la ‘Nena’ y Juan Ichazo.

Asimismo, Macarena Vélez mencionó que prefiere no estar involucrada en más escándalos, por lo que simplemente añadió: “Eso dice más de ella, de su persona, que de mí. No me voy a poner en ese plan. A mí no me gusta eso y me mantengo así”.

Johana Cubillas quería demandar a Macarena Vélez

Hace unos días cuando se habían difundido avances, de lo que sería ‘El valor de la verdad’ de Macarena Vélez, Johana Cubillas emitió un comunicado aclarando que demandaría a la influencer por manchar su imagen.

“Lamentablemente, una vez más me veo involucrada en el show de mi ex y su actual pareja y tengo que arrancar mi cumpleaños desmintiendo. Yo a esta tipa no le he hablado jamás desde que está con Juan. Me apena demasiado porque esto es algo que sale a nivel nacional y que pueden ver mis hijos, y de cualquier manera mi imagen ya se vio perjudicada, así que me voy a ver en la obligación de tomar las acciones legales pertinentes”, fue lo que mencionó.