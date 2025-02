La popular tiktoker y ahora streamer, Milenka Nolasco, protagonizó un momento inesperado durante una cita con el integrante de "Esto es Guerra", Patricio Parodi. A pesar del esfuerzo del modelo por preparar una cena especial, la creadora de contenido prefirió pedir pollo broaster, generando sorpresa en su acompañante y desatando una ola de comentarios en redes sociales.

El episodio, transmitido en vivo, causó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios consideraron la actitud de Milenka como divertida y espontánea, otros la señalaron como una falta de respeto hacia el gesto de Parodi. El momento rápidamente se hizo viral, convirtiéndose en tema de debate en distintas plataformas digitales.

¿Cuál fue la reacción de Patricio Parodi?

Durante el stream, Milenka y Patricio se dispusieron a cenar en una mesa decorada con temática romántica. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando un mozo apareció con un plato de pollo broaster para la influencer. "Esta sí es comida de verdad. Otro día como tu comida fitness", comentó Milenka entre risas.

La reacción de Parodi fue de incredulidad: "Milenka, ¿Has pedido pollo broaster, de verdad? ¿Y los ravioles que te preparé? No puedo creerlo", exclamó, generando aún más risas en el chat del directo.

¿Cuáles fueron los comentarios en redes?

El inesperado momento no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios divididos. Mientras algunos resaltaron la naturalidad de Milenka, otros criticaron su falta de consideración hacia el esfuerzo de Parodi.

Algunas de las opiniones destacadas en redes fueron: "Milenka me hace reír, es ella misma, no trata de aparentar", "Para no perder la racha: Milenka y sus finos gustos", y "Si las hermanas del Pato no aceptaban a Luciana, a Milenka la verán como si fuera de los González".

¿Quién es Milenka Nolasco?

Milenka Nolasco es una influencer que ganó popularidad en TikTok gracias a sus videos de humor y estilo de vida. Su autenticidad y carisma la llevaron a incursionar en el mundo del streaming, donde ha logrado consolidar una comunidad de seguidores fieles. Recientemente, también incursionó en la música, lanzando su primer tema en plataformas digitales.