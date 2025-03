El modelo Patricio Parodi fue invitado al pódcast ‘Good Time’ de YouTube, conducido por Mario Irivarren, Gerardo Pe’ y Laura Spoya. Allí, el ahora streamer reveló detalles inéditos de su etapa en ‘Esto es guerra’, dejando impactados a los presentadores.

Vale recordar que el popular ‘Pato’, expareja de Sheyla Rojas y Luciana Fuster, debutó en el reality de competencia de América TV en la tercera temporada (2013), convirtiéndose en uno de sus integrantes históricos y marcando un antes y un después en su carrera televisiva. Sin embargo, lo que pocos sabían —y que el influencer de 31 años terminó revelando— era cuánto fue el primer sueldo que recibió en ese programa.

Patricio Parodi y la sorprendente cifra de su primer sueldo en ‘Esto es guerra’

Patricio Parodi no tuvo problemas en revelar a cuánto ascendía el primer sueldo que recibió en su primer mes como integrante de ‘Esto es guerra’, recordando también que, antes de ello, su único trabajo había sido vender ropa. “Hasta ese entonces, no había tenido un trabajo estable. Mis únicos recursos eran vender ropa o suplementos proteicos”, dijo el ‘Pato’.

Además, comentó que, al estar en un programa importante de un canal de renombre como América TV, pensó que recibiría un sueldo de S/1.500, una cifra que, para él, era bastante. Sin embargo, su sorpresa fue mayor al enterarse de que recibiría mucho más.

“En ese tiempo, el sueldo mínimo en ‘Esto es guerra’ era US$1.800. ‘EEG’ ya había superado a ‘Combate’. Cuando vi mi contrato, dije: ‘¿Dónde firmo?’. Pasé de ganar 80 o 100 soles a recibir ese monto”, aseguró Patricio, generando revuelo en redes sociales, ya que su salario inicial superaba ampliamente el de muchas personas en distintos sectores.

PUEDES VER: Patricio Parodi fue ampayado besándose con famosa influencer peruana y notan parecido con Flavia Laos

‘Esto es guerra’ deja fuera a Patricio Parodi y no le renueva contrato

Patricio Parodi sorprendió al anunciar que no formará parte de ‘Esto es guerra’ en 2025. Aunque en un inicio mostró interés en continuar y llegó a firmar su contrato, al día siguiente la producción le comunicó que no seguiría en el reality. “No se llegó a un acuerdo con los jefes, se echaron para atrás. Mi firma está ahí. Mi contrato está firmado. Firmé y después se echaron para atrás. No fue un tema económico”, explicó el ‘Pato’.

El modelo aclaró que su salida no se debió por un tema de dinero o alguna pelea con sus compañeros, si no, por decisión del mismo canal. “No es nada malo (el requerimiento) ni tampoco algo que otros compañeros no lo tengan. Me lo aceptaron, firmé y al día siguiente me llamaron y me dijeron que no”, finalizó.