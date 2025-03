El youtuber Carlos Orozco expresó su contundente rechazo hacia la cantante Handa, quien, en medio de las manifestaciones contra el sicariato y las extorsiones, decidió lanzar una canción en sus redes sociales. En esta nueva producción, la artista aborda temas relacionados con las muertes y la inseguridad que afectan a la sociedad. Para el conductor del pódcast ‘Ouke’, la acción de Handa habría sido inapropiada.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Hasta cuando nos tenemos que morir… preguntándome si el que sigue soy yo y si mi familia merece un país mejor”, dice parte de la canción que compartió Handa en su TikTok.

Carlos Orozco contra Handa

El youtuber Carlos Orozco en su pódcast ‘Ouke’ no dudó en pronunciarse sobre la canción que estrenó Handa en sus redes sociales, en donde resaltó que este tipo de iniciativas no contribuyen en la lucha que se está viviendo en el país.

“No hagan esto de verdad. A mí me parece que hacer este tipo de iniciativas no contribuyen nada y más aún después de venir de lo que pasó ayer me pareció increíble. O sea, es como si Daniela Darcourt después de sacar el video, hoy día diga: ‘Señor sicario’... We are the brow. Todo el mundo ha ido a comentar esa publicación”, resaltó el locutor.

Cabe destacar que la cantante Handa compartió dicha canción en su cuenta de TikTok, donde destacó lo siguiente: “Profundamente conmovida como todos los peruanos, con miedo y con la esperanza de ser escuchados para que por fin podamos vivir en paz. Anoche no dormí y esta pequeña creación se apoderó de mi mente”.

Usuarios critican el video de Handa

En su reciente video, la cantante Handa recibió críticas de diversas personas por abordar ciertos temas en un momento tan sensible para la población peruana, que enfrenta una situación complicada.

Algunos críticos han tildado a Handa de “oportunista” y “aprovechada” por buscar notoriedad de esta forma, mientras que otros se manifiestan enérgicamente en las marchas. No obstante, ella se defendió y escribió en sus comentarios: “¿Qué gano? ¿Plata? Yo me expreso como quiero, tú tirando odio… más claro que eso?”.