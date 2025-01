La cantante de música urbana Handa ha captado la atención del público tras el lanzamiento de su más reciente producción musical "P*rra era", en la cual participa el reconocido boxeador y empresario Jonathan Maicelo. Este inesperado dúo ha generado gran interés entre sus seguidores debido a la química que han mostrado tanto en el videoclip como en redes sociales.

PUEDES VER: Jonathan Maicelo es ampayado en situaciones comprometedoras con cantante Handa tras besarse con Nadeska Widausky

Handa confirma que está "conociéndose" con Jonathan Maicelo

En una entrevista para el diario Trome, Handa explicó cómo surgió la colaboración con Jonatan Maicelo. La artista reveló que fue ella quien tomó la iniciativa de invitar al deportista a formar parte de su proyecto musical. “Nos conocimos cuando le pedí que sea parte del videoclip. Desde el principio tuvimos una buena conexión, y eso se refleja en el resultado final del video”, afirmó.

Tras el estreno del videoclip, la química entre Handa y Maicelo no pasó desapercibida, y los rumores sobre una posible relación entre ambos comenzaron a surgir. Sin embargo, la cantante fue clara al respecto, asegurando que no existe un vínculo sentimental por el momento. “De hecho, tenemos muy buena química. El video salió súper bien, pero yo ahorita estoy soltera, tranquila y viviendo una etapa complicada. No puedo decir que estamos en una relación ni nada por el estilo, simplemente lo estoy conociendo”, explicó Handa.

Además, la cantante no dudó en expresar que Maicelo le parece una persona atractiva y destacó el cambio físico del boxeador tras realizarse algunos arreglos estéticos. “Súper chévere, me parece muy buen chico. No he tenido la oportunidad de conocerlo muy a fondo, de hecho nos hemos visto pocas veces, pero se nota la química entre nosotros en el video y todo. Pues, está lindo. Le ha quedado linda la carita”, añadió entre risas.