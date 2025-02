Jonathan Maicelo y la cantante Handa han captado la atención recientemente debido a su colaboración en el videoclip de la canción ‘Perra era’. Tras el lanzamiento del videoclip, surgieron rumores sobre una posible relación entre ellos, alimentados por imágenes que los mostraban compartiendo momentos cercanos en una discoteca.

A pesar de las evidentes imágenes de Jonathan Maicelo junto con Handa, en las que compartían un íntimo momento, el boxeador ha negado que tengan algo más que una amistad y aclaró que no se ha besado con la joven artista.

Maicelo desmiente rumores de relación

En una reciente entrevista con el programa ‘Todo se filtra’, Jonathan Maicelo fue consultado sobre los rumores de una supuesta relación con Handa, luego de que se filtraran imágenes en las que se evidenciaba que ellos compartían un íntimo momento en una discoteca. No obstante, el boxeador aclaró que todo se trató de un malentendido y que solo se acercaron mucho para conversar mejor por el ruido del lugar.

“No me la he chapado, estábamos hablando de cerca por la bulla”, aseguró el boxeador. Cabe señalar que las declaraciones no convencieron a Kurt Villavicencio, quien le volvió a preguntar sobre las veces que se les ha visto juntos en su gimnasio.

Fue ahí donde Jonathan Maicelo negó el hecho y hasta se animó a elogiar a Handa, aclarando que solo existe una amistad entre ellos por el momento. “Somos causitas, nomás (...) Sí, Handa es muy bella, claro. Canta, tiene talento, es el paquete completo. La combi completa, como dicen”.

Handa se pronuncia sobre Jonathan Maicelo

Por otro lado, Handa, hace unos días, en una entrevista con el programa ‘Contra el tráfico’, también habló sobre su vínculo con Jonathan Maicelo, resaltando que no ha pasado nada entre ellos y que no busca una relación por el momento.

“No, yo estoy tranquila, estoy soltera, estoy relajada, así que no busco relacionarme. A mí me gusta generar química con las personas con las que trabajo, una buena relación. Es un chico lindo, nos estamos conociendo. Estoy yendo a boxear a su local donde hace box y nada, nos estamos conociendo”, aclaró la artista.