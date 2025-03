Beto Ortiz podría ingresar a ‘La Roro Network’ como conductor con Carlos Orozco: “Ya que me lo ofreces, acepto"

"Cuando salí de Willax TV, el clamor general fue 'no necesitas un canal de TV'", contó Ortiz. Foto: composición LR/La Roro Network

Carlos Orozco, conocido por su canal de YouTube 'La Roro Network', tuvo una conversación con el periodista Beto Ortiz, quien fue una figura en la televisión peruana. En este encuentro, Orozco no solo habló sobre su éxito en plataformas digitales, sino que también dejó abierta la posibilidad de una colaboración con Ortiz. El periodista, quien mencionó previamente su interés en adentrarse más en el mundo digital, pareció entusiasmado ante la oferta, insinuando que el mundo del streaming podría ser una excelente ventana para continuar conectando con su audiencia.

Beto Ortiz es una figura que mantuvo su relevancia a lo largo de los años, especialmente en el ámbito televisivo. Tras confirmar su salida de Willax TV en diciembre de 2024, y a puertas de su nuevo proyecto en Panamericana Televisión, El Valor de la Verdad (EVDLV), la propuesta de Carlos Orozco de incorporarse a 'La Roro Network' suena tentadora.

Durante la conversación, Orozco reveló que muchos de sus seguidores le han sugerido que invite a Ortiz a su plataforma. Ante esto, Beto Ortiz no dudó en reconocer que, efectivamente, muchos de sus propios seguidores también le expresaron un deseo similar. El intercambio entre ambos dejó claro que la posibilidad de que el comunicador se una al canal digital de Orozco es bastante viable. Ortiz destacó la importancia de estar presente en diversas plataformas y no limitarse solo a la televisión.

"Cuando salí de Willax TV, el clamor general fue 'no necesitas un canal de TV', 'la gente te sigue'. Yo creo que todas las ventanas que se abran para conversar con la gente son buenas. Es importante tener no solo un lugar, sino varias posibilidades. Ya que me lo ofreces, acepto", expresó el periodista.

Además, subrayó que aunque 'El Valor de la Verdad' tendría buena sintonía en televisión, no es una plataforma donde pueda hablar de política o expresar opiniones personales con la misma libertad que en un espacio digital. La propuesta de Orozco, entonces, parecía una oferta irresistible.

Beto Ortiz estrenará programa este domingo. Foto: composición LR/ EVDLV

Beto Ortiz vuelve a EVDLV

El futuro inmediato de Beto Ortiz está marcado por el esperado estreno de 'El Valor de la Verdad', programado para este domingo 9 de marzo a las 9:45 p.m. a través de Panamericana Televisión. Este regreso a la pantalla se da en un momento clave, con la expectativa al alza debido a las revelaciones sorprendentes que el formato suele ofrecer. El programa promete mantener a los televidentes al borde de sus asientos, especialmente con la participación de Pamela López, quien será la primera invitada del ciclo. Su testimonio sobre su relación con Christian Cueva genera gran interés, y se espera que sus confesiones dejen huella en la opinión pública, añadiendo un toque de tensión y emoción al programa.