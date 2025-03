Ricardo Rondón ofreció su opinión sobre Carloncho, quien ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas tras la renuncia del locutor ‘El Misha’. Su excompañero lo acusó de ser ‘misógino’ y de haber ejercido maltrato hacia otros empleados de la radio.

Incluso, Ricardo Rondón, en sus declaraciones, se mostró del lado de ‘El Misha’, exlocutor de radio que señaló que Carloncho lo había maltratado mientras fueron compañeros. Ante ello, destacó que nunca tuvo una buena relación con Carloncho: “Uno debe priorizar su salud mental, su proximidad y su paz interior”.

Ricardo Rondón se pronuncia sobre Carloncho

En una reciente entrevista con un joven tiktoker, Ricardo Rondón fue consultado sobre la polémica de Carloncho, donde confesó que nunca se llevaron bien.

“Yo a mis amigos los tengo contados, en realidad, con los dedos de la mano. Porque yo nunca he tenido una buena relación con él. Yo respeto la decisión de Misha porque, finalmente, más allá de una denuncia de maltrato laboral, era decirle la cara a alguien. Estoy de acuerdo con el fondo, no estoy de acuerdo con la forma”, señaló al inicio.

En esa misma línea, Ricardo Rondón no dudó en destacar que tuvo diferencias con Carloncho, por lo que ahora prefiere priorizar su salud mental.

“Uno debe priorizar su salud mental, su proximidad y su paz interior. Cuando yo no me siento cómodo de un lado, simplemente doy un paso al costado. Y esa fue mi decisión. ¿Pero sí es verdad esa escena que hubo? Dicen que casi se van hasta las manos. Mira, yo prefiero evitar comentar eso. Y si yo no me siento cómodo, me voy. Y sí, si quieres saber si había diferencias, sí hubo”, agregó al respecto.

Ricardo Rondón no quiere trabajar con Carloncho

Por otro lado, Ricardo Rondón, tras ser consultado si volvería a compartir un espacio con Carloncho, lo negó tajantemente.

“Tú me preguntas si yo, por decisión propia, me sentaría en un programa o a compartir un set con Carloncho y, si quieres mi respuesta, te voy a decir: ‘No’”, finalizó al respecto.