Misael Rivera, el popular 'Misha', habló con las cámaras de 'Amor y fuego' sobre la carta notarial que le envió Carlos Banderas, mejor conocido como Carloncho. Como se sabe, el conductor radial solicitó una rectificación en 48 horas por las acusaciones de maltrato en el trabajo que lo implicaban.

Ante esto, 'El Misha' dejó claro que no se retractará, ya que solo compartió su experiencia y lo que observó mientras trabajaba con Carloncho. Asimismo, el exlocutor sorprendió al revelar que, en ocasiones, Carloncho apagaba los micrófonos de él y sus compañeros cuando no coincidían con su opinión.

‘El Misha’ se pronuncia tras recibir carta notarial

En declaraciones para 'Amor y fuego', este viernes 21 de marzo, el popular ‘Misha’ comentó que está siendo asesorado por abogados y que se mantendrá firme en su postura. "Lo que yo voy a hacer dentro de las 48 horas es responder legalmente, como mis abogados me han indicado, yo voy a responder en base a lo que he vivido, en base a lo que yo he observado, en base a los maltratos que yo he recibido también", explicó.

Como se recuerda, Misael responsabilizó a Carloncho de su salida de Radio Moda, asegurando que sufrió diversos maltratos de su parte. Además, acusó a su excompañero de faltarle el respeto a las mujeres que trabajaban con ellos. "Yo no me creo abanderado de nada, creo que hice lo que a mí me nació en el momento decir por qué quería que las cosas queden claras de por qué me estaba alejando de la emisora", añadió.

Cabe destacar que otros excompañeros de Carloncho también han salido a denunciar situaciones similares. Es el caso de Renzo Winder, quien trabajó con él durante varios años y aseguró haber sido víctima de bullying por parte de su examigo. Por su parte, la conocida locutora Marianita también señaló que Carloncho solía hacer bromas que la incomodaban durante su tiempo trabajando juntos.

‘El Misha’ afirma que Carloncho apagaba los micrófonos en la radio

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si Carloncho solía apagarle los micrófonos a él y a sus compañeros de radio, ‘El Misha’ confirmó que vivió esa situación varias veces, especialmente cuando a Carloncho no le agradaba alguna de sus opiniones.

"Por lo menos conmigo lo ha hecho muchas veces. Cuando no quería mi opinión o cuando algo no le gustaba, simplemente era apagar el micrófono y no dejarte hablar", explicó el popular ‘Misha’.