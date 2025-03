Carloncho exige rectificación a 'El Misha' y amenaza con demanda por difamación: "Que se ofrezcan disculpas públicas"

El conflicto entre los locutores radiales Carloncho y 'El Misha' escaló a un nivel legal. Luego de que Misael Rivera renunciara a Radio Moda el pasado 14 de marzo y lanzara fuertes acusaciones contra su excompañero, Carlos Enrique Banderas ha decidido tomar acciones legales.

A través de una carta notarial, Carloncho exigió a 'El Misha' que se retracte en un plazo de 48 horas y emita disculpas públicas por sus declaraciones, en las que lo acusó de generar un ambiente laboral tóxico y de maltratar a sus compañeras. En caso de no recibir la rectificación exigida, procederá con una querella por difamación, además de solicitar una indemnización económica por el daño causado a su imagen pública.

Carloncho manda carta notarial a 'El Misha' y pide que se rectifique

En el documento enviado por Carloncho, el locutor sostiene que 'El Misha' lo ha acusado sin pruebas de insultar y maltratar a sus compañeras de trabajo, además de tildarlo de "misógino" y responsable de su renuncia a la emisora radial. Además, enfatiza que nunca ha estado involucrado en escándalos ni ha cometido actos de acoso laboral.

El locutor de Radio Moda considera que estas declaraciones han afectado gravemente su imagen y credibilidad en los medios de comunicación, por lo que exige que 'El Misha' no solo se rectifique, sino que también se abstenga de referirse a él de manera despectiva en el futuro. De no cumplirse con este pedido, procederá con acciones legales.

Carta notarias de Carloncho. Foto: difusión

'El Misha' responde ante carta notarial de Carloncho

Tras recibir la carta notarial, 'El Misha' respondió en el programa de YouTube 'Más vale solos'. En sus declaraciones, el exlocutor de Radio Moda expresó que no se retractará fácilmente y que buscará la manera de respaldar sus afirmaciones.

"Me causa mucha lástima, porque a mí tampoco me gustaría que personas tan buenas como ellas (las que hablaron sobre el maltrato de Carloncho) salgan expuestas de esta manera, pero a la vez me contradigo un poco, porque me gustaría que de verdad ya se desenmascare alguien", mencionó 'El Misha'.