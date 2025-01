Nicola Porcella, exintegrante de realitys en Perú y destacado participante de 'La Casa de los Famosos México', enfrenta serias acusaciones de agresión física y psicológica a una mujer en México. La denuncia fue difundida por el canal de YouTube 'Kadri Paparazzi', generando una ola de críticas y reacciones en redes sociales.

El influencer peruano no tardó en responder a las acusaciones y negó rotundamente los hechos. “Es falso todo lo que sale, gracias a Dios me respaldan muchas cosas (...) no les voy a dar lo que quieren, me costó mucho llegar hasta aquí”, declaró el conductor en una entrevista con medios mexicanos, asegurando estar “bien asesorado y blindado” ante cualquier intento de dañar su reputación.

Nicola Porcella niega acusaciones por agredir a una mujer

El canal de YouTube 'Kadri Paparazzi', conocido por abordar temas de espectáculos, aseguró que una mujer planea interponer una denuncia penal contra Nicola Porcella por presuntos maltratos y amenazas. Según los conductores del canal, la presunta víctima habría reunido pruebas, trabajado con psicólogos y abogados, y preparado una demanda que aún no ha sido presentada oficialmente.

En su relato, el conductor apodado ‘El Lobo’ reveló que tuvieron acceso a audios que respaldarían las acusaciones contra Porcella. “Sabes, Nicola, que hay audios… te escudaste en que tomas antidepresivos y que se te cruzó con la bebida, en palabras tuyas”, indicó.

Según esta versión, la mujer habría abandonado la Ciudad de México debido a las agresiones, experimentando una crisis emocional que la llevó a recibir tratamiento psicológico. Además, el conductor aseguró que Nicola Porcella habría intentado persuadir a la mujer ofreciéndole un papel en un proyecto de Juan Osorio, a cambio de no proceder con la denuncia.

Conductores de ‘Kadri Paparazzi’ aseguran que Nicola se escudó en antidepresivos

Las declaraciones de ‘El Lobo’ también señalan que Porcella justificó su conducta violenta argumentando una combinación de alcohol y medicamentos para tratar la depresión. “Él mismo admitió que no supo lo que hacía debido a esta mezcla”, comentó el conductor, dejando entrever la gravedad de la situación.

Por otro lado, Nicola Porcella se mostró tranquilo frente a los medios y reiteró que las acusaciones carecen de sustento. “Estoy bien enfocado en mi trabajo… no me considero una persona exitosa, pero sé que el éxito hace que las personas intenten dañarte. Estoy tranquilo porque tengo respaldo legal”, mencionó.