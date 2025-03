Durante ‘El valor de la verdad’ de Shirley Arica, la modelo recordó que llegó a tener un ‘momento’ con Nicola Porcella en el pasado, aunque la primera vez que se conocieron no se llevaron bien e incluso el exchico reality la insultó.

En una reveladora participación en ‘El valor de la verdad’, Shirley Arica compartió que, años antes de la partida de Nicola Porcella a México, tuvieron un ‘choque y fuga’. “Entre nosotros siempre hubo un gusto (...) pasó y ya”, fue lo que mencionó la modelo.

Shirley Arica confiesa que al principio se odiaron

A pesar de que en su momento lo negó ante la prensa, finalmente Shirley Arica aceptó que tuvo algo con Nicola Porcella, hace varios años atrás. La modelo en ‘El valor de la verdad’, recordó cuando lo conoció por primera vez, ya que al inicio no se llevaron bien.

“Cuando lo conocí no nos llevamos muy bien. Tuvimos un conflicto. Ellos saliendo de una discoteca, cuando pasaban con el carro de Diego (Chavarrí), él (Nicola Porcella) me dijo que me suba y le dije que no. Él me dijo: ‘cállate, chola de mie...’. Desde ahí lo odié”, detalló sobre su primera impresión del exchico reality.

En esa misma línea, Shirley Arica mencionó que pasaron los años y se volvió a reencontrar con Nicola Porcella, pero esta vez sí se llevaron bien y empezaron a coquetear. “Entre nosotros siempre hubo un gusto (...) pasó y ya”, añadió al respecto.

Shirley Arica bromea sobre Nicola Porcella

Por otro lado, Shirley Arica aprovechó su confesión sobre Nicola Porcella y el ‘momento’ que tuvieron, para mandarle saludos hasta México.

“Un beso para Nicola, pero Nicola es más fácil que la tabla del 1. Yo lo conozco hace miles de años (...) Cuando caí en sus redes, me lo preguntaron y dije que no, pero mira dónde lo vengo a contar, caí”, finalizó sobre este tema.