Nicola Porcella, recordado por su paso por el fútbol peruano antes de incursionar en la televisión, sorprendió a más de uno al ser anunciado como copresidente de Persas FC en la Kings League Americas. Esta noticia dejó con la boca abierta a los aficionados, quienes no esperaban su regreso al mundo del balompié en una posición de liderazgo. Recordemos que meses atrás se reveló que tanto el streamer como el exchico reality tuvieron conversaciones para que se una al equipo como jugador, algo que finalmente no se concretó.

El exfutbolista, que militó en equipos como Melgar, Deportivo Municipal y Sport Boys, se apartó del deporte en 2010 para enfocarse en su carrera en la televisión y el entretenimiento. Ahora, su incorporación a esta liga, impulsada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, marca un nuevo desafío en su trayectoria profesional.

Nicola Porcella es anunciado como copresidente del Persas FC de la Kings League

La Kings League Americas sigue captando la atención de figuras reconocidas y ahora suma a Nicola Porcella a su lista de personalidades influyentes. El peruano ha sido nombrado copresidente de Persas FC, equipo del peruano streamer Zein. Esta incorporación busca fortalecer la presencia del club en el torneo y atraer a una audiencia más amplia.

“¡Bombazo! Nicola Porcella se une a Persas FC como copresidente junto a El Zein”, publicó la cuenta oficial de la Kings League Americas en redes sociales. La Kings League, que se destaca por su formato innovador y la inclusión de personalidades del entretenimiento y las redes sociales, sigue creciendo en popularidad en el continente. Con Porcella al frente de Persas FC, se espera que el equipo gane relevancia dentro de la competencia y refuerce su identidad en el campeonato.

Nicola Porcella será quien tome las decisiones directivas de Persas FC junto al Zein. Foto: captura

PUEDES VER: Jefferson Farfán y Edison Flores sorprenden al aparecer en el Perú vs Uzbekistan por la Kings World Cup Nations

El nombramiento del exfutbolista y figura televisiva generó diversas reacciones. Mientras algunos celebran su regreso al ámbito deportivo, otros se preguntan cuál será su rol exacto dentro del equipo. No obstante, Porcella ha manifestado su compromiso con el proyecto y su intención de aportar su experiencia tanto en el fútbol como en los medios de comunicación.

Nicola Porcella ya había expresado su deseo de formar parte de Persas FC

Antes de oficializarse su participación en la Kings League, Nicola Porcella ya había mostrado interés en unirse a Persas FC. En declaraciones previas, comentó su entusiasmo por el torneo y su deseo de involucrarse de alguna manera. Aunque en un inicio se especuló con su posible participación como jugador, finalmente se confirmó que asumiría un rol administrativo y de liderazgo dentro del equipo.

“Obviamente le entro, me gusta jugar, pero depende también el nivel de los jugadores. Si ya es muy bravo, no me gustaría. Si esta Kings League es tranqui, sí me atrevería a jugar. No conozco a Zein, sé quién es y él sabe quién soy yo, pero no sé. Si me invitan, ¡vamos! Pero si son jugadores muy buenos, no me meto”, indicó el ‘Novio de México’.

Posteriormente, Zein reveló que tuvo conversaciones con el también modelo para que se una al proyecto. “Nicola irá a repartir harto chocolate, ya me dijo eso por WhatsApp. Ya me dijo que quiere jugar, pero quiere ver antes el nivel, aunque yo tampoco sé cuál es porque no sé quiénes son los demás jugadores. Si es muy superior, tampoco lo voy a mandar por fines de marketing”, aseveró.

La Kings League Americas ha demostrado ser un espacio en el que el deporte y el entretenimiento se fusionan de manera única. Con la inclusión de personalidades mediáticas como Nicola Porcella, la liga sigue ampliando su impacto y atrayendo a nuevos seguidores que buscan una forma distinta de vivir el fútbol. Con este movimiento, Persas FC se proyecta como uno de los equipos más llamativos de la competencia.