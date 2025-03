Gwyneth Paltrow revela cómo fue filmar escenas íntimas con Timothée Chalamet en su próximo regreso al cine: "Un compañero divertido"

Gwyneth Paltrow, conocida por su icónico papel de Pepper Potts en el Universo Cinematográfico de Marvel, regresa al cine con Marty Supreme, una película dirigida por Josh Safdie. En esta película, la actriz comparte la pantalla con Timothée Chalamet, quien interpreta a un joven jugador de ping pong. En una entrevista con Variety Fair, Paltrow detalló cómo fue filmar sus escenas más intensas, en especial las íntimas, y cómo manejó la intervención de un coordinador de intimidad.

Paltrow también reflexionó sobre cómo la industria del cine ha cambiado, destacando la importancia de contar con coordinadores de intimidad, un rol nuevo en la industria que busca garantizar el bienestar de los actores en escenas delicadas. A pesar de su vasta experiencia, la actriz reveló que no se sintió completamente cómoda con esta intervención, prefiriendo un enfoque más espontáneo durante el rodaje.

¿Cómo manejó Gwyneth Paltrow las escenas íntimas con Timothée Chalamet en Marty Supreme?

En la entrevista con Variety Fair, Gwyneth Paltrow compartió su experiencia de filmar escenas íntimas con Timothée Chalamet en Marty Supreme que se estrenará el 25 de diciembre. A pesar de haber trabajado en la industria durante décadas, esta fue la primera vez que utilizó un coordinador de intimidad. Paltrow admitió que no estaba familiarizada con este concepto y bromeó diciendo: "No sabía que existía algo llamado coordinador de intimidad". Sin embargo, la actriz explicó que, dada su experiencia, prefería no seguir demasiadas indicaciones en cuanto a los movimientos o gestos durante las escenas.

Aunque el coordinador de intimidad le sugirió ciertos movimientos durante la filmación, Paltrow expresó que prefería dejar espacio para la naturalidad. "Le dije: 'Chica, soy de la época en la que te desnudas, te metes en la cama, la cámara está encendida'", relató. De esta manera, optó por mantener un enfoque más relajado, pidiendo al coordinador que se apartara un poco. Para ella, las intervenciones excesivas pueden hacer que la situación se vuelva incómoda. "Si alguien me dice, 'Bueno, luego va a poner la mano aquí', me sentiría como artista, muy asfixiada por eso", agregó Paltrow, demostrando su preferencia por la espontaneidad.

Paltrow también destacó la gran química que comparte con Timothée Chalamet, a quien describió como un compañero "divertido" durante las escenas de sexo. En la entrevista, la actriz destacó la profesionalidad y la amabilidad de Chalamet, asegurando que fue un verdadero placer trabajar con él en el set. Esta conexión permitió que las escenas se desarrollaran de manera más natural y sin presión adicional. "Es un chico muy educado y bien educado, iba a decir, un niño. Es un hombre que se toma su trabajo muy en serio y es un compañero divertido", indicó.

Gwyneth Paltrow regresa al cine con un papel serio en Marty Supreme después de más de una década

El regreso de Gwyneth Paltrow al cine con Marty Supreme marca su primer papel serio desde su participación en Country Strong en 2010. En la entrevista, Paltrow explicó cómo este proyecto representa una oportunidad única para explorar un personaje más vulnerable y complejo, algo que no había tenido la oportunidad de hacer en sus papeles más recientes. "Lo estoy arriesgando todo y accediendo a una especie de vulnerabilidad que tal vez no había tenido antes", comentó la actriz.

Este regreso al cine también se ve como una ruptura con su imagen como parte del Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretó a Pepper Potts en varias películas. Paltrow se refirió a los papeles en franquicias como Vengadores como algo "diferente", indicando que en este nuevo proyecto está explorando un lado más emocional de la actuación, lo cual le resulta más desafiante y enriquecedor. "Es una experiencia diferente cuando repites algo de 'Vengadores'", dijo, dejando claro que su enfoque para Marty Supreme es muy distinto.

Paltrow también compartió que parte de la motivación para regresar al cine vino de su amiga cercana Cameron Diaz, quien también había regresado a la actuación después de un largo descanso. "Cameron me dijo que pensara en la riqueza y la profundidad de mi vida, y eso me hizo darme cuenta de que todo eso era material para un buen papel", relató Paltrow. Con esta nueva perspectiva y apoyo de su amiga, la actriz se sintió lista para asumir el reto de volver a interpretar papeles más desafiantes y personales.