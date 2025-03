Will Smith regresa a la música luego de 20 años con nuevo álbum "Based On a True Story": se estrenará el 28 de marzo

Después de dos décadas alejado de la música, Will Smith anunció el lanzamiento de su nuevo álbum "Based On a True Story", el cual estará disponible a partir del 28 de marzo. Este disco marca su regreso oficial a la industria musical tras su último proyecto, "Lost and Found" en 2005.

El actor y rapero, ganador de cuatro premios Grammy, ha sorprendido a sus seguidores con este anuncio, generando grandes expectativas sobre su regreso. Conocido por éxitos como "Men in Black", "Miami" y "Gettin’ Jiggy Wit It", Smith retoma su carrera musical en un momento clave, en el que busca reconectar con su audiencia a través de nuevas historias y sonidos.

El regreso a la música de Will Smith luego de 20 años: ¿qué se sabe al respecto?

El regreso de Will Smith a la música fue revelado a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un adelanto de su próximo álbum que se estrenará el 28 de marzo. El título "Based On a True Story" sugiere que el proyecto estará inspirado en experiencias personales del actor y rapero, quien ha estado en el ojo público por diversas razones en los últimos años.

"¡Es OFICIAL! Mi nuevo álbum, ‘Based On a True Story’, sale el 28 de marzo. ¡¡¡DOS SEMANAS!!! Reservadlo. Llevo un tiempo trabajando en este proyecto y tengo muchas ganas de compartirlo con ustedes", dijo el artista en Instagram.

Los logros de la faceta musical de Will Smith

Su primer proyecto desde "Lost and Found", lanzado en 2005. Según el medio especializado Deadline, este trabajo podría ser el inicio de una trilogía, ya que su subtítulo es "Season 1: R.T.I.W.". En su carrera musical, Will Smith, de 56 años y ganador de cuatro premios Grammy, alcanzó la fama junto a DJ Jazzy Jeff en el dúo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Con su transición al cine, Smith no abandonó la música y continuó cosechando éxitos como solista. Sus álbumes Big Willie Style (1997) y Willennium (1999) le dieron algunos de sus mayores hits, consolidándolo como un artista versátil. Ahora, con "Based On a True Story", regresa a sus raíces para mostrar una nueva etapa de su carrera.