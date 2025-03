La exintegrante de ‘Esto es guerra’, Chris Soifer, rompió su silencio tras las declaraciones de Pamela López en ‘El valor de la verdad’. En el programa, la aún esposa de Christian Cueva la acusó de “sacarle dinero” al futbolista para comprarse una moto.

Según López, Cueva le confesó haber tenido un romance con Chris Soifer y, además, le reveló un supuesto plan de la modelo para obtener dinero. De acuerdo con su testimonio, Soifer le habría mentido al futbolista asegurando que le robaron su celular y que estaba siendo extorsionada con la amenaza de divulgar fotos íntimas de ambos. Por esa razón, le pidió que le entregue una cantidad de dinero importante para recuperar su móvil. Sin embargo, según lo que Cueva le habría contado a su esposa, todo habría sido una mentira para sacarle dinero.

Ante estas fuertes acusaciones, Chris Soifer se defendió enviando un extenso mensaje a Samuel Suárez, de Instarándula.

Chris Soifer revela si le ‘sacó dinero’ a Christian Cueva

Después de la polémica desatada en el primer episodio de ‘El valor de la verdad’, la ex chica reality de 27 años no se guardó nada y reafirmó que tuvo un romance con Christian Cueva hace una década. Sin embargo, dejó claro que no le interesa lo que él diga ahora, pero no piensa quedarse callada ante quienes la tildan de "sangrona" o insinúan que solo estuvo con él por dinero.

“Si necesitaba (dinero), tranquilamente le podía pedir porque era mi pareja y sin necesidad de hacer un 'show'. Ahora que él haya tenido que inventar todo eso para que lo perdonen por enésima vez, ya no es mi problema, pero mi motito me la compré yo", se defendió Soifer en un mensaje que le envió a Instarándula.

Además, en su mensaje de descargo, también criticó a Pamela López: "Lo único que me enojó fue que se excusen con 'fue lo que me dijo' porque cantidad de cosas a mí también me dijeron de ella y no por eso saldré sin prueba alguna basando y excusando en la palabra de una persona que pues, tan sincero no es", sentenció.

Chris Soifer se defendió de las acusaciones de Pamela López. Foto: Instarándula.

Chris Soifer admite haber tenido romance con Christian Cueva

Luego de que Christian Cueva la negara en una entrevista con Andrea Llosa, la ex chica reality Chris Soifer decidió pronunciarse con total tranquilidad y aseguró que tuvo un romance con el futbolista. “Él sabrá qué historia quiere contar y está en su derecho. Yo no tengo por qué negarlo ni afirmarlo. Lo que él diga, perfecto”, expresó en una transmisión en vivo.

Según la modelo, su romance con el futbolista ocurrió hace una década, por lo que considera absurdo que el tema siga siendo relevante. “Si no hablé de esto hace diez años, ¿por qué lo haría ahora? No tiene sentido”, afirmó.