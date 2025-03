Juan Manuel Vargas se mostró vulnerable en una reciente entrevista con Verónica Linares, donde habló abiertamente sobre su vida personal y su arrepentimiento por algunas decisiones. Uno de los temas que más llamó la atención fue su relación con Tilsa Lozano, la cual se hizo pública tras las revelaciones de la modelo en 'El valor de la verdad'. Aunque Vargas evitó nombrar directamente a Lozano, reconoció que esa etapa de su vida, marcada por el escándalo mediático, afectó a su familia.

En la entrevista, el exjugador reveló que sus hijos, fruto de su relación con Blanca Rodríguez, ya conocen la historia, aunque no ha profundizado en el tema con ellos. Consciente de que la información está disponible en las redes sociales, Vargas admitió que sus hijos han escuchado y leído sobre los detalles del romance, pero aseguró que aún no ha hablado directamente con ellos sobre el asunto.

¿Cómo enfrenta Juan Manuel Vargas el tema con sus hijos?

Cuando Verónica Linares le preguntó a Vargas si había hablado con sus hijos sobre su relación con Tilsa Lozano, el exfutbolista confesó que la conversación ha sido limitada. “ En algún momento se lo tengo que decir. Pero que salga de mi boca sobre cómo pasaron las cosas, todavía no ha pasado. Aunque ellas ya saben, leen y no son tontas. No quiero decirles que siempre he sido un santo, no puedo tapar el sol con un dedo”, comentó el exfutbolista, explicando que sus hijos ya están al tanto de las noticias, aunque él prefiere no entrar en detalles.

A pesar de que sus hijas adolescentes muestran un poco de humor sobre la situación, el 'Loco' Vargas reconoció que no ha tocado el tema de manera profunda por temor a ser juzgado. "Nunca he tocado el tema de manera íntima, su mamá habla con ellas y ellas también leen… A veces el pasado te condena. Por ejemplo, ahora último salió una entrevista y me preguntaron por un nombre… Mi hija me dijo: ‘Papá, ¿por qué hablan esto de ti?’. Y yo le dije: ‘Hijita, deja de ver eso en redes’".

El 'Loco' Vargas se arrepiente de su amorío con Tilsa Lozano

El exfutbolista se mostró reflexivo al decir que lamenta haber causado daño a otras personas, incluyendo a su esposa, Blanca Rodríguez. “Me arrepiento, porque es parte de la culpa de uno mismo de haber hecho daño a otras personas. Y eso es lo que no me gusta... esas cosas me arrepiento y por las decisiones que tomé”, expresó.

Sin embargo, también mencionó que no había querido salir a defenderse públicamente, ya que siempre prefirió el silencio ante las críticas. "Me tildaron a mí de muchas cosas, pero me quedé callado. Y bueno, que por el lado de mi señora siempre era: 'Pero sal a hablar, sal tú a responder, sal tú'. Y no, nunca lo hice. Porque al final ya quedé como el malo yo, que fui el que hizo todo y ya me quedé con eso", sostuvo Vargas.