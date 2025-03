Este martes 11 de marzo inicia ‘El gran chef famosos extremo’ con la presencia de queridos, pero también polémicos personajes. Ese es el caso del futbolista Reimond Manco, quien mostrará sus mejores dotes en la cocina y buscará llegar a la gran final, tal y como se los prometió a sus hijos. En una reciente entrevista para La República, el deportista habló de su incursión en la señal abierta y de la gran decisión que tomará pronto en torno a su carrera futbolística.

—¿Te molesta cuando en la TV tocan el tema de Shirley Arica?

—Es cultural, no puedo ir en contra de eso. La verdad no me incomoda. El pasado ya pasó, se vive el presente y se planifica el cultural. Es lo más importante.



—También te recuerdan cuando te pasaste de copas y te cargaron, al igual que Macarena Vélez

—Pero eso ha sido hace 15 años.



—¿Un mea culpa sobre todos tus excesos?

—Ya hice muchos mea culpa, llevo 15 años sin salir en un escándalo. Uno madura, los hijos te hacen cambiar y madurar. Las decisiones que puedas tomar se basa en cómo puede repercutir en ellos.

Reimond Manco y su experiencia en la cocina



—¿Qué tal eres en la cocina?

—Soy papá, he vivido solo, es obligación para un papá tener ciertos conocimientos. No soy un experto, pero sé una que otra cosa.



—Tus compañeros dicen que tienes buena sazón y eres un rival a temer.

—No te guíes por lo que dicen. Son bien vivos. Ellos quieren que a mí me eliminen primero. Me defiendo bien, soy muy rápido. Como he sido deportista, me desenvuelvo muy rápido y aparte tengo bastante retención. Entonces, aprendo muy rápido.

—¿Y quién sí es tu competencia?

—No tengo competencia porque estoy al mismo nivel de todos. Yo pico rápido, pero Vania (Bludau) decora bien. Patty (Alquinta) tiene buena sazón. Creo que todos tenemos un punto fuerte. A la que veo más completa, es a Tula. Ella sabe cocinar y aparte lo hace con amor. Entonces, ella es la favorita.

El otro lado de Reimond Manco



—¿Aceptarías participar en otro programa de televisión?

—Depende de qué tipo de propuesta sea y qué tipo de programa. Tengo muy claro la línea que quiero seguir.



—¿Entrarías a ‘Esto es guerra’?

—A ese tipo de programas, no.



—¿No te gusta?

—No es que no me guste, pero dejé jugar fútbol para no hacer tanto ejercicio, ¿y voy a ir a hacerlo allá? No. Este tipo de programas (‘El gran chef famosos’), más familiares, me encantan. Yo he venido por la olla porque mis hijos me han dicho: ‘Pa, tienes que llegar a la final’. No hay motivación más grande que eso.



—¿Algún guionista o director te ha propuesto para que desarrollen alguna serie o película sobre tu vida?

—No me lo han propuesto, pero es uno de mis proyectos porque mi vida da para muchas cosas: hacer las cosas bien, equivocarte, tropezar, levantarte cada vez más fuerte. Si yo hago una película o una serie, contaría absolutamente todo. Si no, simplemente no hago nada. No voy a hacer una película o una serie para contar solo lo bueno. Eso es mentira.



—¿Te sentarías en ‘El valor de la verdad’?

—No lo sé, tendría que estar en la situación, pensarlo, analizar los pros, los contras y después tomar una decisión.



—¿No lo descartas?

—Uno nunca debe descartar nada. Cuando tú descartas algo, es donde más cerca estás de hacerlo. La vida es un día a la vez, todo día trae su afán y esperemos si es que llegase a estar ese momento, ver qué decisión se toma. Definitivamente, la decisión que pueda tomar va a pasar por como vaya a repercutir en mis hijos.



Reimond Manco le dirá adiós al fútbol



—¿Tienes propuestas para estar en un programa de deportes?

—No, no me han llamado a ningún canal de deportes, pero esa es la idea: seguir haciendo streaming, tengo mi canal ‘Rivales no enemigos’. Recordemos que en el fútbol tengo trayectoria, pero en este tipo de cosas, soy nuevo, estoy aprendiendo y me gusta.



—¿Contarías los secretos de los futbolistas, como lo hacen en ‘Enfocados’?

—Yo podría contar los secretos míos, no necesito meter a nadie. Cada quien tiene su vida, cada quien tiene su forma de ver las cosas, cada quien tiene sus cosas. Las mías, yo las cuento. No tengo por qué tocar algo que no es mi problema.



—¿Cómo has visto la participación de los grupos en la Copa Libertadores?

—Es muy buena. Hace muchos años no veíamos este a equipos peruanos, competir a tan alto nivel y, sobre todo, obtener buenos resultados. Eso nos pone muy feliz a toda la gente que le gusta el fútbol. Es muy chévere de que los equipos peruanos estén dando la talla. Incluso, tenemos a Alianza Lima que está a un paso de clasificar a la fase de grupo.

Alianza Lima vs. Deportes Iquique por Copa Libertadores. Foto: AFP

—¿Es cierto que recibiste una propuesta de Juan Pablo II?

—Sí, es cierto, pero no llegamos a ningún acuerdo. Como digo, estoy más cerca del retiro que de volver. Le agradezco a la gente Juan Pablo II por pensar en mi persona, pero esta vez no se pudo dar.



—¿El fútbol es un capítulo cerrado en tu vida?

—Tengo que ser sincero, estoy más cerca del retiro que de volver. Ya estoy alejado del fútbol. No he anunciado mi retiro porque todavía no me he sentado, con cabeza fría, a decir ‘ya no quiero más’. Por ahora estoy alejado, dedicado a lo mío y me va bien, gracias a Dios.

—¿Qué se viene para Reimond Manco en este 2025?

—Tengo un podcast, tengo una academia de niño social, se vienen otras academias también. Desde que jugaba fútbol, tenía mis cosas. Ahora estoy dedicado netamente a eso.