Un mar de emociones embargó a Tula Rodríguez al recorrer nuevamente los pasillos de Latina durante su presentación como participante en 'El gran chef: famosos', el reality culinario de ese canal. Como se recuerda, fue en ese mismo lugar donde comenzó su historia de amor con su esposo, el desaparecido gerente Javier Carmona.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la figura televisiva recordó aquel momento que cambió su vida para siempre. “Aquí hice clic”, expresó con nostalgia, dejando en evidencia lo profundo de sus sentimientos. Su regreso a Latina no solo trajo recuerdos, sino que también conmovió a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a su emotivo relato.

Tula Rodríguez llora al pisar los pasillos donde conoció a Javier Carmona

Tula Rodríguez, de 47 años, es actualmente la presentadora del programa de TV Perú ‘Bueno, bonito y bravazo’ y alternará esa labor con su participación en ‘El gran chef: famosos’. Debido a la expectativa que genera su presencia en el reality de Latina, los medios le consultaron sobre cual era su objetivo en la competencia de cocina, pero terminó compartiendo un emotivo recuerdo: fue en esos pasillos donde conoció por primera vez a Javier Carmona.

“Vine con mi hija (Valentina) y le dije: ‘Mira este pasillo’, y sentí que todo ha cambiado porque ya han pasado 17 años. Entré, pero ahora es otra área, y le dije: ‘Aquí bailé con tu papá’”, relató emocionada. En ese momento, la conductora no pudo contener las lágrimas y, entre sollozos, se excusó: “Disculpen, la verdad estoy llorando por todo, estoy bien sensible, debe ser la menopausia”, comentó antes de continuar con su historia.

“Entonces le dije (a Valentina): ‘Aquí hice clic’, y ella me respondió: ‘¡Qué increíble!’. Después quise llevarla a la oficina donde todo ocurrió, pero estaba ocupada. Me hubiera gustado mostrársela para que ella también pudiera sentir un poco de esa…. Volver aquí significa regresar al inicio de todo, pero hoy vengo con humildad, siendo una participante más”, expresó Tula Rodríguez con emoción.

¿Tula Rodríguez quiere volverse a enamorar?

Tula Rodríguez reveló que ha optado por evitar reuniones sociales debido a la insistencia de su círculo cercano en presentarle posibles intereses amorosos. La conductora confesó que esta situación la incomoda y prefiere mantenerse al margen de ese tipo de presiones.

"Siento presión. Ya no salgo, pues cada vez que lo hago, me dicen: ‘Oye, mira, él es soltero’, ‘Oye, te lo presento’, ‘Mira, te quiere conocer’... Ya siento presión, así que ya no salgo. Eso (amor) va a llegar, pero por ahora no lo pienso, no lo busco ni lo necesito. Me siento bien conmigo, estoy amándome a mí. Si llega alguien y suma, pues bien, pero si no es para sumar, no... Sé que ha pasado mucho tiempo (del fallecimiento de su esposo Javier Carmona), pero todavía me cuesta.”, expresó Tula, de 47 años.