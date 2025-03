Javier Masías sorprende con un inesperado pedido tras su retorno a ‘El gran chef famosos: extremo’. El crítico gastronómico, conocido por su estilo directo, utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores y establecer un límite claro respecto a su regreso al reality de cocina, detallando los motivos detrás de su decisión.

El regreso de Javier Masías a la nueva temporada del programa de cocina trajo consigo la ausencia de Giacomo Bocchio, quien dejó el reality culinario por decisiones de Latina Televisión. Su salida fue cubierta por Luciano Mazzetti, quien ahora comparte el rol de jurado junto con Nelly Rossinelli.

¿Cuál fue el tajante pedido que hizo Javier Masías tras regresar a 'El gran chef famosos'?

A través de su cuenta de Instagram, Javier Masías agradeció el apoyo recibido tras su retorno al reality, pero también realizó un inusual pedido a sus seguidores. Con su característico tono directo, solicitó que no le escribieran por redes sociales y que evitaran pedirle fotos si lo encontraban en la calle.

“Quiero agradecer todo el cariño que me han demostrado al escribirme por Instagram para felicitarme por mi retorno a 'El gran chef'. Les quiero agradecer por todas esas muestras de afecto y esos comentarios que me hacen incentivando y también felicitándome, pero también les quiero pedir que, por favor, no lo hagan. Es agotador tener que poner corazoncitos en todos los comentarios. Me hace perder un montón de tiempo”, expresó Masías.

Asimismo, el crítico gastronómico pidió que sus seguidores evitaran pedirle fotos cuando lo encontraran en la calle. “Me he tenido que salir de mi casa y también les quiero pedir que cuando me vean en la calle y tengan ganas de pedirme una foto, que tampoco lo hagan. Soy muy torpe y soy decepcionante en persona y en principio no quiero, gracias. Tengan un lindo fin de semana”, agregó.

La nueva edición del reality de cocina no solo marca el regreso de Javier Masías, sino también la incorporación de nuevos participantes como Tula Rodríguez, Franco Cabrera y Vania Bludau. Además, el cambio en el jurado con la salida de Giacomo Bocchio y la llegada de Luciano Mazzetti ha sido uno de los temas más comentados entre los seguidores del programa.

Por su parte, José Pélaez y Nelly Rossinelli continúan en sus respectivos roles, asegurando la continuidad del estilo que ha hecho del programa uno de los favoritos del público.