Mauricio Mesones no planea organizar un concierto en el Estadio Nacional: “Eso sería alimentar mi ego”

Cajamarca volvió a dar de qué hablar con su ‘Carnaval Sin Igual’, su rica gastronomía y con lo mejor de la música. En esta edición 2025, el primer artista en presentarse en la Plazuela Bolognesi fue Mauricio Mesones, quien se mostró emocionado por la algarabía que generó en el público que llegó a La Recoleta a disfrutar de los conciertos gratuitos que ofreció la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Mauricio Mesones brilló en los Carnavales de Cajamarca



Tras su presentación la noche del pasado 1 de marzo, Mauricio Mesones ofreció una entrevista a La República y se mostró emocionado por todo el apoyo que recibió por parte del público. “Estoy feliz, emocionado. Yo creo que una de las cosas que nos faltaba como proyecto era venir a Cajamarca en carnavales. El show lo hace el público. La energía siempre la transmite el público. Ha sido maravilloso”, afirmó.



Asimismo, el intérprete de ‘Cariñito’ no pudo ocultar su emoción al escuchar cantar al público a viva voz su tema ‘La cumbia linda del amor’. “Es una canción propia. Por muchos años he trabajado haciendo canciones para otras personas, pero ahora haciendo estoy lanzando canciones propias. Se vienen más canciones propias y una gira por todo el Perú y Cajamarca está incluida”, prometió.



Por otro lado, Mesones habló de la importancia de ‘Viaje tropical’ (2021), álbum que le ha dado muchas satisfacciones. “Es lo que hace mucho tiempo quería hacer, porque es el grupo que yo quiero y deseaba”, dijo el exintegrante de Bareto.

Mauricio Mesones analiza la cumbia peruana



Mauricio Mesones, quien prepara un gran concierto por el Día de la Madre, está contento con todo lo que ha logrado en su carrera artística y quiere disfrutar cada paso. “Decir que me falta un sueño, sería un poco irresponsable. Con el cariño de la gente, me voy feliz. Decir ‘ay, me gustaría hacer un Estadio Nacional’, eso sería alimentar mi ego. Con el cariño de una persona, me voy contento”, indicó.



El cantante y compositor peruano destacó el género que impulsa. “Estuve en las tres maravillosas fechas del Grupo 5 en el Estadio Nacional. Fue maravilloso. El Perú es un país que se mueve por la cumbia peruana. Le moleste a quien le moleste, este país baila cumbia”, añadió.



Finalmente, Mauricio Mesones no ve con malos ojos que más artistas peruanos, como Leslie Shaw, se cambie de género y apuesten por la cumbia. “Me parece maravilloso que muchos más grupos hagan cumbia, compartan y disfruten este maravilloso género”, concluyó.