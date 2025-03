Christian Cueva sorprendió al aparecer en Lima acompañando a su novia, Pamela Franco, en la conducción de su programa de streaming ‘Doble sentido’ en YouTube. Sin embargo, también hizo una breve aparición en ‘¿Ahora qué?’, espacio conducido por Carloncho y Carlos Vílchez, donde se pronunció sobre el audio filtrado por Pamela López en ‘El valor de la verdad’.

En la grabación, se escucha al futbolista menospreciar a la hija mayor de López, fruto de una relación anterior. “Tú no eres nada. Mis hijos son tres, ¿ok?”, le dijo Cueva a Fabiana Ríos, de 19 años, luego de que ella defendiera a su madre en una discusión con él. Ante ello, el deportista se pronunció por primera vez.

¿Cuál fue la justificación de Cueva tras los duros calificativos hacia la hija de Pamela López?

Tras ser consultado por Carloncho sobre los sentimientos que aún tiene hacia su hijastra, Fabiana Ríos, Christian Cueva aseguró que el cariño sigue allí, aunque reconoció que cometió un error, como cualquier persona.

"El sentimiento no desaparece de la noche a la mañana. En algún momento, la cólera me ganó, le puede pasar a cualquiera. Yo no tengo nada en contra de ella. Que la vida le dé felicidad, le deseo lo mejor en todo, porque fui una de las personas que estuvo a su lado. La apoyé en todo momento. Tal vez no fui la figura paterna perfecta, pero creo que hice todo lo que estuvo en mí", declaró Cueva, intentando justificar sus polémicas declaraciones.

Asimismo, aclaró que la hija de Pamela López no debería estar involucrada en un asunto de adultos y que, en su lugar, debería centrarse en sus estudios. "Yo estoy muy tranquilo y le deseo lo mejor, porque mis hijos tienen un cariño especial por su hermana. Todavía hay sentimientos de por medio, porque ella es una jovencita que, a mi parecer, debería estar estudiando y no expuesta a esta situación. Creo que los adultos somos quienes debemos solucionar los problemas.", sentenció el futbolista.

¿Cómo reaccionó Pamela López tras escuchar a Cueva menospreciar a su hija?

Las palabras de Christian Cueva en el audio filtrado no solo impactaron a su hijastra, sino también a Pamela López, quien no ocultó el profundo dolor que sintió al escucharlo. Durante su entrevista con Beto Ortiz, expresó que ese momento marcó un antes y un después en su relación con el futbolista.

“Mucho dolor. Creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso, lo que hizo que me pusiera más fuerte y tomara decisiones más radicales”, compartió. “Nunca pude reclamarle porque ya no hablábamos, pero sentí un dolor inmenso. Fue todo lo contrario a lo que siempre prometió. Decía que era su hija, que era su orgullo, y al final dijo que no era nada”, afirmó.