Este nuevo formato televisivo busca ofrecer conversaciones íntimas y profundas con personajes del ámbito nacional. Fue así como en las redes sociales de ‘La noche habla’, se confirmó que Pamela López estará presente en el estreno del programa, que será este lunes 10 de marzo con grandes conductores.

Después de las sorprendentes confesiones de Pamela López en ‘El valor de la verdad’, aún se quedaron algunas incógnitas que la trujillana abordaría en el estreno del nuevo programa de Panamericana, ‘La noche habla’. ¿Acaso hay más secretos de su relación con Christian Cueva que no ha expuesto aún?

La primera gran invitada de ‘La noche habla’

Este lunes 10 de marzo, Pamela López será la primera invitada de ‘La noche habla’, generando gran interés entre los televidentes. Su participación estará marcada por declaraciones sobre su vida personal, su pasada relación con Christian Cueva y las infidelidades del futbolista, así como otros temas controversiales.

“Después de enfrentar el polígrafo, después de responder cada pregunta, queda lo que no se dijo. Hoy gran estreno en ‘La noche habla’. Pamela López, respondiendo las otras preguntas, aquellas que pasaron por el polígrafo, pero jamás salieron en el programa”, menciona la voz en off del avance de este nuevo programa.

Cabe señalar que la misma Pamela López confirmó que estará en vivo en el estreno del programa ‘La noche habla’. “Para contarles un poco más de todos los detalles que se vio y no se vio en el programa ‘El valor de la verdad’”, señaló la trujillana en el video promocional.

¿A qué hora se estrena ‘La noche habla’?

Según la información difundida, el programa ‘La noche habla’ empezará a partir de las 11 de la noche, siendo su primer programa hoy lunes 10 de marzo.

“A las 11:00 p.m. no te pierdas todo lo que no se vio en ‘El valor de la verdad’, lo tendremos aquí. Además tendremos a una gran invitada, Pamela López, quien responderá las preguntas que no salieron al aire y revelará detalles exclusivos. ¿Listos para conocer toda la verdad?”, mencionan en la descripción de su video promocional.

Laura Spoya sobre la dinámica de ‘La noche habla’

En la cuenta de Instagram de ‘La noche habla’, Laura Spoya dio a conocer cuál será la dinámica del primer programa, que tiene como invitada a Pamela López. La expareja de Christian Cueva tras haber estado en ‘El valor de la verdad’, seguirá contando más detalles y responderá a las preguntas del polígrafo a las que se sometió, pero no se abordaron en el programa de Beto Ortiz .

“Exclusiva. En ‘El valor de la verdad’ se responden 60 preguntas ante el polígrafo, de las cuales 21 son las que salen en el programa. Las preguntas no reveladas, pero sí respondidas, las vamos a tener nosotros en exclusiva. Ningún otro programa va a tener las verdaderas ‘pepitas’ que vamos a tener nosotros. ¿Ustedes se imaginan los bombazos que vamos a tener?”, cuestionó la conductora dejando intrigados a sus seguidores.

¿Quiénes son los conductores de ‘La noche habla’?

De acuerdo con el primer video promocional que compartieron en las redes sociales de ‘La noche habla’, hay 4 conductores confirmados hasta el momento. Primero se confirmó a la conductora y modelo, Laura Spoya, como una de las conductoras del programa. También estará el reconocido tiktoker Ric La Torre como conductor, además de la creadora de contenidos Tracy de Juanjuí y Tilsa Lozano, como la cuarta conductora.