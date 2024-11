Marisol, conocida cantante de cumbia peruana, vivió un momento de incomodidad cuando fue confrontada con un video en el que Christian Cueva le dedica palabras que muchos interpretaron como un gesto amoroso. La grabación rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de especulaciones en redes sociales. La cumbiambera, sin embargo, no tardó en reaccionar frente a la cámara del programa 'Amor y fuego', en medio de una atmósfera llena de tensión.

El video había generado un gran revuelo, con seguidores y medios preguntándose si existía algo más allá de una simple amistad entre Marisol y el deportista. A pesar de la creciente polémica, la cantante decidió aclarar los hechos, dejando a todos a la expectativa de lo que diría.

¿Cómo reaccionó Marisol al ver video de Christian Cueva?

En su declaración, Marisol explicó que el video fue grabado durante una reunión casual en Trujillo, donde coincidieron por motivos laborales. La cantante, visiblemente nerviosa al ver la grabación, fue clara en señalar que no hubo ningún tipo de implicación romántica. “Lo que pasa es que eso es… bueno, es un video que fue en una reunión. Él estuvo ahí, compartimos un momento y yo después partí porque tenía que viajar”, expresó, asegurando que no hubo más que una interacción cordial.

La cantante también aprovechó para desmentir los rumores de un posible romance con Cueva, explicando que siempre han mantenido una relación de amistad. "A mí nunca me dijo cosas de amor ni nada, nuestra conexión siempre ha sido como amigos, toda la vida", aseguró, dejando claro que la relación con el futbolista es únicamente de camaradería y respeto.

Christian Cueva responde a las críticas de Marisol por su canción 'Cervecero'

Durante la última emisión de 'Amor y fuego', se presentaron en exclusiva las reacciones de Christian Cueva a las críticas de Marisol. El futbolista, quien ha mantenido una relación cercana con la cantante, expresó su incomodidad ante los comentarios de la 'Faraona'. En sus declaraciones, Cueva dejó claro que valora y respeta a la cantante.

"Prefiero evitar la verdad porque creo yo que tiene que haber un respeto ante nada como yo lo he tenido siempre con las personas, con las artistas. Yo no soy ningún cantante, no es mi género, no es mi rubro", manifestó el jugador, subrayando que no tiene ninguna intención de involucrarse en controversias. Además, Cueva señaló que, aunque entiende las opiniones de la gente, estas deben expresarse con respeto y sin recurrir a indirectas. "Si algo se tiene que decir que sea a la cámara", concluyó, dirigiéndose de manera clara y directa a Marisol.