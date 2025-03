Luego de analizar las revelaciones de Pamela López en ‘El valor de la verdad’, Magaly Medina expresó su indignación contra Marisol por ‘jugar’ con Christian Cueva, a pesar que sabía que era un hombre casado. “Pero eso de (tira y afloja), eso es jugar con fuego”, señaló la ‘Urraca’ sobre la actitud de la cantante con ‘Aladino’.

Pamela López en sus confesiones detalló que Christian Cueva había tenido conversaciones privadas con Marisol, que no llegó a verlas porque habían sido eliminadas, pero el futbolista intentó excusarse en que la cantante fue quién eliminó esos chats.

Magaly Medina tras confesiones sobre Marisol

Este lunes 10 de marzo, Magaly Medina en su programa analizó detenidamente las declaraciones de Pamela López sobre las conversaciones eliminadas entre Christian Cueva y Marisol. Sin embargo, la periodista se cuestionó por qué el futbolista eliminó esos chats, si supuestamente no tenía nada que esconder.

“¿Por qué eliminar? A mí me daría mucho qué sospechar si ves una conversación eliminada (...) ¿es raro, no? Claro, te deja pensando”, comentó la conductora al inicio.

Christian Cueva señaló que fue Marisol quién habría eliminado las conversaciones, pero esto no convenció a Magaly Medina quién detalló que el futbolista no debería haberse involucrado con alguien más porque estaba casado. Asimismo, cuestionó a la cantante por ‘seguirle el juego’ al jugador: “Si tú sabes que ese hombre es un mujeriego,un jugador de fútbol que tiene pareja e hijos, y te comienza a tirar maicito, ¿por qué sigues el juego?”.

Magaly Medina y su consejo a Marisol

Por otro lado, Magaly Medina le recomendó a Marisol que aprenda a marcar límites, ya que sabía que Christian Cueva estaba casado y aun así, no lo paró en su momento.

“Estás cayendo en el juego porque de alguna manera te gusta. Eso es faltarte el respeto a ti misma. Cuando un hombre te está lanzando maíz, tienes que hacerte respetar de inmediato. No es justificación seguirle la cuerda para ver hasta dónde llega, esa no es justificación. Si no quieres seguir eso, te haces respetar en una. Pero eso de (tira y afloja), eso es jugar con fuego”, concluyó sobre el tema.