Christian Cueva, futbolista de Cienciano, respondió recientemente a los rumores sobre una posible infidelidad de Pamela López, su esposa. En una entrevista para el podcast 'Doble sentido', el jugador aclaró las dudas surgidas tras la participación de la madre de sus hijos en el programa 'El valor de la verdad'. A pesar de las especulaciones, Cueva aseguró no tener pruebas que confirmen los rumores, pero reconoció que hubo comentarios y desacuerdos en su relación, los cuales fueron discutidos y asumidos por ambos.

En el programa conducido por Beto Ortiz, el cual se estrenó el pasado domingo 9 de marzo, Pamela López confesó detalles sobre su relación con Cueva, lo que desató una ola de comentarios en las redes sociales. A pesar de las tensiones y los rumores, el seleccionado peruano aseguró que su vínculo con López seguirá y que ella continuará siendo la madre de sus hijos por siempre.

¿Pamela López le fue infiel a Christian Cueva?

Los rumores sobre una posible infidelidad de Pamela López a Christian Cueva comenzaron a circular después de su participación en el programa 'El valor de la verdad'. Ante estas especulaciones, el popular 'Aladino' decidió hablar con claridad sobre el asunto. En su declaración, aseguró que, aunque hubo rumores y comentarios sobre la situación, no tiene pruebas de que su esposa le haya sido infiel.

“Si yo te digo que sí o que hubo comentarios, en verdad no tengo una prueba. No tengo nada para decir que sí”, enfatizó Cueva en un primer momento. Además, el futbolista señaló que no hay evidencia que confirme estas acusaciones, pero reconoció que hubo desacuerdos en su relación que ambos decidieron enfrentar y asumir en su momento.

“Que se comentó, no puedo afirmarte, pero lo que te puedo decir es que los desaciertos de ella en algún momento lo hablamos y listo, nos hicimos responsables ambos y va a ser la madre de mis hijos toda la vida”, agregó el jugador peruano.

Las palabras de Christian Cueva: un llamado a la privacidad

Tras la aparición de Pamela López en 'El valor de la verdad', Christian Cueva aclaró los rumores y reafirmó su postura sobre la situación. El futbolista expresó su deseo de que tanto su vida privada como su relación con Pamela Franco sean respetadas. En este contexto, el mediocampista peruano pidió que se deje atrás el tema de la infidelidad y que el Perú le permita vivir su vida en plenitud.

El futbolista de Cienciano se mostró dispuesto a dejar atrás los comentarios y las especulaciones, enfocándose en lo que considera lo más importante: su familia. "Que le pido (a ella) que hasta aquí nomás y al Perú que me deje vivir mi vida", fueron las palabras de Cueva al respecto.