Macarena Vélez es ampayada en estado de ebriedad: fue auxiliada por expareja de 'Nena' Cubillas

Magaly Medina regresa en vivo con su programa 'Magaly TV , la firme' y en el reciente adelanto del lunes 3 de marzo, emitirá unas imágenes donde se ve a Macarena Vélez, recordada exchica reality, en estado de ebriedad. Según menciona la reportera del espacio de farándula, esto habría sucedido a la salida de una discoteca, donde habría estado acompañada de Juan Ichazo, expareja de Johana 'La nena' Cubillas.

Tras la difusión de estas imágenes, el equipo del programa de Medina Vela se contactó con la hija de Teofilo Cubillas, quien rechazó tajantemente esta actitud con una contundente frase. "Me da vergüenza ajena", indicó la 'Nena', quien en una ocasión anterior ya había manifestado su rechazo en contra de la popular 'Mujer increíble'.

Macarena Vélez es ampayada 'pasada de copas' por Magaly Medina

El último fin de semana, una salida nocturna terminó en un momento bochornoso para Macarena Vélez. Según imágenes difundidas en el avance de 'Magaly TV, la firme', la exchica reality tuvo que ser auxiliada por su acompañante, Juan Ichazo, quien en el pasado mantuvo una relación con Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas.

En el video, se observa que la expareja de Said Palao no podía caminar por sí sola hasta el automóvil y, al intentar descender, Ichazo no tuvo más alternativa que ayudarla a bajar del vehículo para luego cargarla sobre su hombro.

La difusión de estas imágenes generó una fuerte reacción por parte de Johana Cubillas, quien no dudó en criticar el comportamiento de Vélez. “A mi alrededor no va a estar con esa chica. Me da vergüenza ajena. No es lo que yo quiero que rodee a mis hijos”, expresó la hija del exmundialista, dejando clara su postura ante la situación.

Macarena Vélez y Juan Ichazo continuarían en salidas

Esta no es la primera vez que ampayan a Macarena Vélez junto con Juan Ichazo, expareja de Johana Cubillas. Durante la emisión del 27 de febrero de 'Amor y fuego', se difundieron imágenes en las que Macarena Vélez aparece besándose apasionadamente con el argentino Juan Ichazo. Ante la posible nueva relación de su aún esposo, el programa contactó a Johana Cubillas para conocer su reacción.

La hija del ‘Nene’ Cubillas no ocultó su molestia al respecto y expresó abiertamente su desagrado por la situación. "Me da asco, ¿me entiendes? Entonces, te mentiría si te digo que no. Me afecta porque es un tipo con el que he estado casada 6 o 7 años y verlo ahora en estas, eso me da asco porque me digo: ¿con quién estuve casada?", declaró, dejando en claro su decepción tras ver al padre de sus hijos en esa situación.