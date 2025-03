Beto Ortiz revela si cobró Pamela López por participar en 'El valor de la verdad': "Todos quieren ganar"

El regreso de 'El valor de la verdad' ha generado gran expectativa entre el público, especialmente con la participación de Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, quien se sentará en el sillón rojo para revelar detalles inéditos de su relación con el futbolista. Su testimonio ha despertado el interés de los seguidores del programa, quienes esperan conocer su versión sobre los momentos difíciles que atravesó junto al jugador de Cienciano.

Sin embargo, más allá del contenido de sus declaraciones, una de las dudas que ha surgido entre los espectadores es si Pamela López recibió un pago adicional por su presencia en el programa. Ante esto, Beto Ortiz, conductor del reality, ha salido a aclarar cómo funciona el sistema de compensaciones en el programa y si los invitados realmente reciben dinero solo por participar.

¿Pamela López cobró por participar en 'El valor de la verdad'?

En una entrevista con Infobae Perú, Beto Ortiz, conductor del reality de confesiones, explicó que los concursantes solo ganan dinero si logran superar todas las preguntas del polígrafo con respuestas verídicas. “El invitado cobra lo que gana”, afirmó Ortiz, dejando en claro que no existe un pago extra por sentarse en el sillón rojo.

El periodista enfatizó que el programa mantiene su esencia y que los participantes no reciben un incentivo monetario adicional. “Si no gana nada, no se lleva nada. El premio es de 50 mil soles, así que si tuviera que pagarles por participar, tendría que tener al menos 200,000 soles disponibles. No, no hay dinero extra para pagarles solo por estar allí”, precisó.

Según el periodista, la clave del formato es la sinceridad de los participantes. “Todos quieren ganar, pero si quieres ganar, tienes que decir la verdad. No es un interrogatorio policial. Si un invitado no quiere hablar sobre algo, lo puede decir”, indicó.

¿Cuándo se lanzará 'El valor de la verdad' con Pamela López'?

El retorno del icónico programa se llevará a cabo el 9 de marzo y este regreso se hizo posible tras negociaciones entre Beto Ortiz, Susana Umbert y Panamericana TV. Luego de su última emisión en 2019, el equipo de producción decidió traerlo de vuelta con un enfoque renovado, considerando incluso una versión digital.

Ortiz reveló que la producción del programa comenzará en 2025, tras cerrar acuerdos con Panamericana TV. “Hace tiempo queríamos retomarlo (con Susana Umbert), pero la última vez que lo hicimos fue en 2019, y luego me dediqué a la política. El año pasado hablamos varias veces sobre la posibilidad de hacerlo nuevamente, incluso por Internet”, explicó.