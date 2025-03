'El valor de la verdad' regresará a la televisión este domingo 9 de marzo, después de 5 largos años, retomando su formato único de interrogatorios y confesiones. Con su regreso, los seguidores del programa podrán disfrutar nuevamente de las revelaciones más impactantes de los personajes públicos. La primera invitada de esta nueva temporada será Pamela López, quien revelará detalles inéditos sobre su relación con Christian Cueva.

Sin embargo, no todas las revelaciones grabadas han llegado a ser emitidas. Entre ellas están las de Shirley Arica, Cromwell Gálvez y Leslie Stewart, cuyas confesiones quedaron guardadas. ¿Por qué estas impactantes revelaciones nunca salieron a la luz? Te contamos los motivos detrás de esta decisión.

Shirley Arica y el conflicto con la selección peruana que frenó su confesión en 'El valor de la verdad'

El sábado 23 de noviembre de 2019 estaba programada la emisión de 'El valor de la verdad' con Shirley Arica, quien, en el adelanto, hacía polémicas revelaciones sobre personajes de la farándula y hasta del deporte nacional. En el video, Arica mencionaba a reconocidos futbolistas de la selección peruana como Jefferson Farfán, Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula.

Cabe recalcar que el conductor Beto Ortiz también publicó el avance en sus redes sociales. Sin embargo, ese día se emitió el programa con Janet Barboza como invitada, lo que molestó a los televidentes. Por su parte, Latina aclaró que fue un error y que el avance de Shirley Arica no debía haberse transmitido. "En relación con el reciente cambio de programación en la edición del sábado 23 de noviembre en el programa ‘El valor de la verdad’, Latina televisión quiere aclarar que debido a un involuntario error en la comunicación interna, se emitió una promoción que no debía salir al aire", detalló el canal en un comunicado oficial.

Más tarde, Beto Ortiz explicó que la cancelación de la emisión de 'El valor de la verdad' se debió a un conflicto con el área de deportes de Latina, además de que el canal tenía los derechos de transmisión de los partidos de la selección peruana. Por su parte, Shirley Arica decidió no pronunciarse sobre este hecho.

Las explosivas confesiones de Cromwell Gálvez que evitaron la emisión de 'El valor de la verdad'

En enero de 2014, Latina presentó dos avances de 'El valor de la verdad' con Cromwell Gálvez, lo que rápidamente desató polémica. Gálvez alcanzó notoriedad por su implicación en el caso prosti-vedettes, en el que ofrecía dinero a figuras de la televisión a cambio de relaciones íntimas, además de ser responsable de un desfalco bancario.

Tras ser sentenciado a prisión y salir de la cárcel, Cromwell Gálvez fue anunciado como la gran ‘bomba’ del programa 'El valor de la verdad'. En los avances, Beto Ortiz le hizo preguntas explosivas que dejaron a todos boquiabiertos, tales como: “¿Te presentó Maribel Velarde a las vedettes con las que tuviste relaciones sexuales? ¿Tienes videos íntimos con varias vedettes? ¿Robaste más de dos millones de dólares al Banco Continental? ¿Cuánta plata tienes ahora?”. Entre otras confesiones, el banquero admitió que no tenía dinero y la cantidad de mujeres con las que tuvo encuentros.

Aunque Beto Ortiz aseguró que 'El valor de la verdad' con Cromwell Gálvez sería un éxito de rating, Latina nunca transmitió ese episodio. En Twitter, Ortiz comentó que el programa estaba tan bueno que lo guardarían para cuando la competencia estuviera más fuerte. Ante las críticas del público, el periodista aclaró que el episodio de Gálvez saldría al aire en su debido momento. Sin embargo, parece que Latina decidió cancelar su emisión, y algunos especularon que los involucrados en las confesiones del banquero habrían interferido para evitar que el programa se transmitiera.

Leslie Stewart confiesa su paso poco impactante por 'El valor de la verdad'

A diferencia de otros casos, no existen pruebas ni avances del episodio que Leslie Stewart grabó para 'El valor de la verdad'. En una entrevista con Gianfranco Granda, la actriz peruana confesó que participó en el programa de Beto Ortiz, pero sus revelaciones nunca fueron transmitidas.

Stewart mencionó que su madre estaba preocupada por lo que podría salir, aunque al final nunca se emitió. En cuanto a las razones, la actriz explicó que su episodio no se mostró porque sus confesiones no eran entretenidas. “Tan pava fue mi programa que nunca salió. (¿Nunca salió?) No, porque era pavasa, pues. O sea, comparado con las chicas que decían ‘he estado con este futbolista’ o ‘con este actor’, lo mío parecía un ‘chancay’”, dijo.

Cuando le preguntaron si le había escrito a Beto Ortiz para preguntarle sobre la emisión del programa, Leslie Stewart aseguró que no porque ganó parte del premio. "No, porque gané, creo que 25 mil y mejor que no salga. Chapé mi billete y ya", finalizó.