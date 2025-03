¿De quién es la misteriosa voz en off de ‘El valor de la verdad’, que regresa a la TV con Beto Ortiz?

El regreso de un programa que marcó la televisión peruana. En una reciente entrevista en el programa ‘Ouke’, conducido por Carlos Orozco, el periodista Beto Ortiz reveló detalles sobre la nueva temporada de 'El valor de la verdad'. El conductor destacó que el equipo original del programa ha sido convocado nuevamente, incluyendo a la icónica voz en off que acompaña cada emisión.

El retorno de ‘El valor de la verdad’ encenderá el mundo del espectáculo peruano. La elección de Pamela López como la primera invitada de la nueva temporada no es casualidad, ya que su testimonio, vinculado a su escandalosa ruptura con Christian Cueva, promete captar la atención del público y avivar la discusión en redes sociales y medios.

¿A quién pertenece la enigmática voz en off de ‘El valor de la verdad’?

Uno de los aspectos que más intriga a los seguidores del programa es la identidad de la emblemática voz en off que anuncia los resultados del polígrafo. Ante la consulta sobre su regreso, Beto Ortiz confirmó que Silvia Verano, locutora oficial del programa, estará presente en vivo y no a través de una grabación.

“¿Va a estar la misma voz en off?", le preguntaron en el programa de Carlos Orozco y el conductor lo confirmó. "Por supuesto, Silvia Verano es el símbolo de ‘El valor de la verdad’. Yo puedo faltar, pero ella no puede faltar. Ella va a estar ahí presencialmente. Sería fácil poner una grabación, pero no, ella está ahí porque adora el programa y quiere estar en el momento”, aseguró Beto Ortiz.

El conductor también reveló que la persona encargada de realizar la prueba del polígrafo ha sido traída desde el extranjero. Ortiz justificó esta decisión argumentando que no confía en los poligrafistas peruanos, pues en el pasado se filtraba información sobre los invitados antes de que fueran anunciados oficialmente.

“Estamos trabajando con los mismos integrantes de las anteriores temporadas. El equipo de producción es básicamente el mismo, el poligrafista es el mismo, él viene de afuera porque los poligrafistas peruanos son chismosos”, destacó el periodista y exconductor de Willax televisión.