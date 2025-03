Pamela López es la primera invitada confirmada de 'El Valor de la Verdad' con Beto Órtiz

El regreso de El Valor de la Verdad ha causado un gran revuelo en la farándula peruana, y la elección de Pamela López como primera invitada promete revelar impactantes declaraciones. La esposa de Christian Cueva ha estado en el ojo público debido a su conflictiva relación con el futbolista, quien recientemente confirmó su romance con Pamela Franco.

Con este escenario, la participación de López en el programa de Beto Ortiz genera gran expectativa, ya que podría revelar detalles desconocidos sobre su matrimonio, las presuntas infidelidades de Cueva y las controversias que han rodeado su separación.

Pamela López confirma su participación en 'El valor de la verdad'

Beto Ortiz sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de una publicación en Instagram, el esperado regreso de 'El Valor de la Verdad'. El programa, conocido por sus revelaciones impactantes, volverá a las pantallas el sábado 9 de marzo a las 9:45 p.m., generando una gran ola de expectativas. Los fanáticos del formato ya especulan sobre las confesiones que traerá esta nueva temporada, especialmente con Pamela López como primera invitada, prometiendo una noche llena de revelaciones y controversia.

El conductor de televisión Beto Ortiz compartió en una publicación una fotografía junto a Pamela López desde el set de 'El Valor de la Verdad'. En la imagen, el periodista y la influencer aparecen con elegantes trajes de gala en el detrás de cámaras de la grabación del programa lo que sugiere que la edición ya fue grabada y está lista para su emisión. "La espera ha terminado. Pamela López en el sillón rojo de El Valor de la Verdad. El programa que impactó al país con las confesiones más reveladoras está de vuelta. Este domingo 9 de marzo a las 9:45 p. m., inmediatamente después de Panorama por Panamericana", escribió Beto Ortiz en sus redes sociales.

Tras la publicación del periodista peruano, sus redes sociales se llenaron de reacciones y comentarios de los usuarios, quienes no tardaron en manifestarse. "Yo sí quiero ver, soy del equipo de la verdad, no de amantes", "Todos los que se quejan serán los primeros sentados en su sillón el domingo", "No tienen idea de todo lo que revelará, lo que aún no ha dicho", fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

Pamela López confirma que sí le pidió S/40.000 de pensión a Christian Cueva

El conflicto legal entre Pamela López y Christian Cueva sigue generando polémica debido a la demanda de pensión de alimentos para sus tres hijos. López ha solicitado S/40.000 mensuales, argumentando que este monto cubre las necesidades y educación de los menores. Sin embargo, la cifra ha generado debate, ya que algunos la consideran excesiva.

Al respecto, Pamela López ha justificado su solicitud, afirmando que los S/40.000 mensuales cubren por completas las necesidades de sus hijos. "Sí, es cierto, pero ese monto incluía todo: colegio, nanas, absolutamente todo. Seguramente la gente se sorprende, pero no conoce realmente todos los gastos que implica", comentó en una entrevista con 'Amor y fuego'.