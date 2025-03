En una reciente intervención en el programa 'América hoy', Ricky Trevitazo, cantante y exintegrante de la exitosa banda Skándalo, sorprendió a todos al revelar el monto de dinero que estuvo en el centro de la disputa que lo separó de su examigo y compañero de escenario, Luigui Carbajal. Tras un exitoso reencuentro de la banda, las diferencias por una importante suma de dinero generaron un quiebre irreversible entre ellos.

Durante la entrevista, Trevitazo se mostró visiblemente afectado, confirmando lo que muchos habían especulado durante meses: la causa de la ruptura no fue otra que una pelea por el manejo económico del reencuentro de Skándalo. Según contó, esta irregularidad ascendería a S/360.000. Este desacuerdo se convirtió en un conflicto de grandes dimensiones, que llevó al cantante a tomar una drástica decisión.

Ricky Trevitazo confiesa por cuánto dinero se peleó con Luigui Carbajal

Ricky Trevitazo reveló que el origen de su pelea con Luigui Carbajal radica en una suma que involucra una inversión inicial de aproximadamente S/400.000 para el reencuentro de la banda Skándalo. Sin embargo, las ganancias que se generaron tras el evento superaron las expectativas, ascendiendo a S/760.000 soles. “Si me preguntas si yo me peleé con él por plata, sí, fue por plata (...) había S/400.000 declarados y lo otro (S/.360.000) se hizo agua”, indicó visiblemente molesto.

El cantante no tuvo reparos en confesar que este conflicto fue la razón principal de su distanciamiento con Carbajal, enfatizando que la pelea fue estrictamente económica y no personal. Asimismo, explicó que las negociaciones y la falta de transparencia en el manejo del dinero fueron los puntos de quiebre, lo que llevó a un desenlace inesperado y dramático.

Además, Ricky Trevitazo dejó claro que no tiene miedo a las posibles consecuencias legales de sus declaraciones. “Así me empapele, así me mandes tu abogado, lo que quieras, no te tengo miedo, pendej…”, declaró de manera contundente, mostrando su total desinterés por las repercusiones de sus palabras. “Sí, lo voy a hacer, no solo hay un abogado, no solo mío, sino de varias personas involucradas... No le voy a decir nada, ni lo miro, si alguna vez lo veo en el tribunal, porque cara a cara no lo quiero ver nunca más”, concluyó.