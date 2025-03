A pesar de que Delany López, en los últimos meses, se ha hecho conocida en la farándula peruana tras haber sido vista con Jefferson Farfán en diferentes ocasiones, la joven rompió su silencio ante un programa de espectáculos y detalló que su estabilidad económica es fruto de su esfuerzo y no del exfutbolista.

La modelo Delany López se pronunció recientemente para aclarar que su éxito no está ligado a la supuesta relación que mantuvo con Jefferson Farfán. En una entrevista, la joven desmintió los rumores que sugieren que estaría utilizando su vínculo con el exfutbolista para aumentar su visibilidad o generar ingresos en redes sociales.

Delany López se defiende ante críticas

En una entrevista ante las cámaras de ‘América hoy’, Delany López fue tajante sobre su supuesto vínculo con Jefferson Farfán, destacando que su éxito empresarial no tiene nada que ver con su pasada relación con el exfutbolista.

“Es que yo siempre he trabajado. Yo no estoy facturando gracias a nadie. Siempre he trabajado. Yo no vivo del espectáculo, ni nada de eso”, afirmó ante las cámaras. Sin embargo, se sabe que Delany se hizo conocida en la farándula peruana cuando se la empezó a ver con la ‘Foquita’ en diferentes ocasiones.

Cabe señalar que algunos usuarios en redes sociales han mencionado que Delany López le estaría mandando indirectas a Jefferson Farfán a través de sus videos. Ante ello, la modelo descartó esto: “Si yo quiero decir algo, se lo digo de frente a la persona. No tengo que mandarle indirectas a nadie. Creo que soy lo suficientemente mujer como para, si tengo un problema con alguien, decírselo en la cara”.

¿Qué dijo Delany López de sus videos en TikTok?

En esa misma línea, Delany López aseguró que el contenido que comparte tanto en TikTok como en otras redes sociales solamente es parte de su ‘estrategia digital’.

“El tema del TikTok es simplemente contenido. El tema de redes, porque yo tengo una marca de ropa, siempre he manejado redes por mi página de ropa. Pero no tengo que mandarle indirectas a nadie, porque no tengo problemas con nadie”, concluyó ante ‘América hoy’.