Priscila Mateo, exintegrante del equipo de 'Magaly TV, la firme', rompió su silencio y, a través de sus redes sociales, lanzó severas críticas contra los ‘urracos’ del programa. Sus declaraciones surgen tras la polémica generada por los comentarios que John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz realizaron hacia Gabriela Serpa durante su participación en el podcast 'Puro floro'. La exreportera calificó sus actitudes de machistas, misóginas y sexistas, describiendo además un ambiente laboral que, según afirmó, estaba marcado por estas conductas.

En un extenso comunicado, Mateo reveló que, durante su tiempo en el programa conducido por Magaly Medina, tuvo que lidiar con un entorno hostil, donde las "bromas" ofensivas y el trato despectivo hacia las mujeres eran frecuentes.

Priscila Mateo expone malos tratos de 'urracos' de Magaly Medina

La excolaboradora de 'Magaly TV, la firme' relató que en diversas ocasiones intentó poner límites a las conductas que consideraba inapropiadas, pero sus intentos fueron minimizados. “Lo dije hace muchos meses, y me apena realmente porque uno hasta se cuestiona, piensa que está equivocado cuando pones límites”, expresó en su comunicado. Según Mateo, las bromas ofensivas se normalizaban bajo pretextos como “tienes que tener correa” o “son hombres, inmaduros, aguanta no más”.

Comunicado de Priscila Mateo. Foto: Captura Instagram

Además, señaló que sus excompañeros habrían intentado desacreditarla públicamente al brindar declaraciones donde la describían como alguien con una "mala actitud" laboral. “Inventaron historias para quedar como los buenos e hicieron creer que yo era la que hacía bullying”, denunció Mateo, quien aseguró que estas situaciones afectaron su tranquilidad.

“Yo siempre me quedé callada por mi tranquilidad, pese a que sé muchísimas cosas más que van de la mano con la moral y la ética, pero que no me competen decirlas. Y porque tiene que pasar mucho tiempo para que ‘te crean’ o ‘te den la razón’”, sentenció Priscila Mateo en su cuenta de Instagram.