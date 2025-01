Julián Zucchi sorprendió a todos durante una reciente entrevista en 'Espectáculos de verano', cuando aprovechó la oportunidad para pedir disculpas públicas a su expareja, Priscila Mateo. El actor argentino reconoció que no supo manejarse adecuadamente en medio de la atención mediática que generó su relación, y se mostró arrepentido por sus declaraciones pasadas.

A lo largo de la entrevista, el actor argentino destacó las cualidades de Priscila Mateo, quien para él sigue siendo una "gran mamá y mujer". A pesar de la ruptura amorosa, Julian Zucchi dejó claro que mantiene una buena relación con ella y que, incluso, han hablado recientemente como buenos amigos.

Julián Zucchi le pide disculpas a Priscila Mateo y aceptó su error

Julián Zucchi, conocido por su participación en realities y su mediática relación con Yiddá Eslava, generó gran sorpresa cuando en una reciente aparición en 'Espectáculos de verano' decidió disculparse públicamente con Priscila Mateo. El actor argentino, que mantuvo un romance con la exreportera en 2024, utilizó un momento personal en el programa para pedir perdón por sus comentarios pasados, los cuales, según él, no fueron bien manejados.

"A Priscila Mateo, que el año pasado, fue un año en el que quizás no supe manejarme públicamente con mis declaraciones. Pedir disculpas, Priscila es una gran mamá, una gran mujer. No merece que se la meta en esta bolsa porque ella no tuvo nada que ver", comentó el actor argentino.

Julián Zucchi confiesa que habló con Priscila Mateo tras terminar su relación

La relación de Julián Zucchi con Priscila Mateo causó revuelo, especialmente cuando la ruptura se produjo en medio de la atención mediática generada por la separación de Zucchi de Yiddá Eslava. Sin embargo, en su intervención en 'Espectáculos de verano', el actor argentino mostró un lado más vulnerable al admitir que no manejó de la mejor manera las repercusiones de su relación y, posteriormente, su ruptura con Priscila Mateo.

A pesar de la ruptura sentimental, Zucchi reveló que mantiene una buena relación con Mateo y que, recientemente, tuvieron una conversación privada en la que aclararon cualquier malentendido. "Hoy en privado, hemos conversado, somos grandes amigos, la quiero mucho", expresó el actor, dejando claro que la amistad sigue intacta a pesar de los obstáculos personales que ambos han atravesado.