Pamela Franco confiesa su fuerte atracción por Christian Cueva: “Tenemos mucha piel”

La cantante Pamela Franco sorprendió al hablar por primera vez sobre su vida íntima con Christian Cueva en el podcast ‘¿Ahora qué?’, conducido en YouTube por Carlos Vílchez, Ángel Ramírez y ‘Carloncho’. Debido a esa pregunta, terminó llenando de elogios al futbolista, incluso diferenciándolos de sus exparejas.

Los conductores no dejaron pasar la oportunidad y entendieron su respuesta como una indirecta a Christian Domínguez. Fue ‘Carloncho’ quien, entre risas, le dijo: “Eso anótalo, Olluquito”, desatando la risa de todos en la mesa de conducción.

Pamela Franco cuenta detalles ‘íntimos’ sobre su relación con Cueva

La cumbiambera Pamela Franco fue la invitada del podcast ‘¿Ahora qué?’ y tuvo que responder todo tipo de preguntas por parte de los conductores. Al notar lo enamorada que se veía de Christian Cueva, el influencer Ángel Ramírez no pudo ocultar su curiosidad y le preguntó directamente: “¿Qué es lo que te atrae de Cuevita? Pero físicamente”, lanzó.

Sin embargo, Franco terminó revelando la fuerte conexión física que tiene con el futbolista, asegurando que ambos tienen “mucha piel” y que esa cualidad no se da en todas las personas. "Físicamente, nosotros tenemos mucha piel y eso no pasa con todas las personas. Esa conexión que cuando miras a una persona y solamente necesitabas mirarlo y ya, eso pasa. Eso así nomás no te pasa con cualquiera. Es más, nunca me había pasado", confesó la intérprete de ‘El cervecero’ con total sinceridad, lanzando además una indirecta a sus exparejas.

Las palabras de Pamela no pasaron desapercibidas y desataron las carcajadas en la mesa de conducción. Los presentadores no tardaron en interpretar su respuesta como una indirecta para su expareja Christian Domínguez. Fue ‘Carloncho’ quien, emocionado, lanzó una frase que encendió aún más el momento: “¡Eso anótalo, Olluquito! Nunca le había pasado”. Mientras tanto, Pamela, entre risas, se cubría el rostro, dejando en el aire un gesto que decía más que mil palabras.

Carlos Vílchez le hace pesada broma a Pamela Franco y Christian Cueva

En el podcast ¿Ahora qué?, Pamela Franco protagonizó un curioso momento cuando fue confundida con Pamela López. Todo comenzó cuando ‘Carloncho’ le preguntó a Christian Cueva si se atrevería a celebrar un gol con la camiseta de Cienciano y un polo que dijera “Te amo, Pamela”.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado con la rápida intervención de Carlos Vílchez, quien lanzó un peculiar ‘consejo’ para evitar confusiones. "Sería mejor que pongas 'Franco' porque sino, no vamos a saber cuál Pamela es", soltó el humorista, provocando una explosión de risas en el set.

Al parecer, la comparación no fue del agrado de Pamela Franco, quien, en tono de broma, decidió ‘abandonar’ el set por unos segundos antes de regresar entre risas. Sin embargo, en medio del alboroto, Christian Cueva no se quedó callado y salió en defensa de su pareja con una declaración que dejó en claro lo sólido de su relación. “(Pamela) solo hay una”, sentenció ‘Aladino’.